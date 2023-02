Die Krankenhauslandschaft in Deutschland steht vor Veränderungen, im Sommer will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen Reformvorschlag vorlegen, der viele Kliniken vor Herausforderungen stellen könnte. Während unter Fachleuten unstrittig ist, dass das bestehende System aus zahlreichen kleineren und wenig spezialisierten Häusern auf Dauer keine Zukunft haben kann, hängen viele Menschen gerade auf dem Land an ihrer Klinik vor Ort – und sind vergleichsweise glücklich mit dem, was sie da vorfinden: Mehr als drei Viertel der Deutschen sind mit der Krankenhausversorgung im Land grundsätzlich zufrieden, wie eine neue Studie zeigt.

Genau 77 Prozent der Befragten äußerten sich im Grunde positiv zur stationären Versorgungslage, wie aus dem jüngsten „Gesundheitsmonitor“ des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller (BAH) hervorgeht. Für die bislang unveröffentlichte Studie, die der F.A.Z. vorliegt, wurden 2000 Bürger zwischen Oktober und November befragt. Die Stichprobe gilt als repräsentativ für die deutsche Bevölkerung.