In Praxen und Kliniken : Gesundheitsminister wollen Testpflicht lockern

Die Gesundheitsminister der Länder fordern vom Bund eine Lockerung der Testpflicht für geimpfte und genesene Beschäftigte in Arztpraxen und Kliniken. Zwei Mal pro Woche durchgeführte Selbsttests müssten ausreichend sein, teilte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU), nach einem einstimmigen Beschluss am Donnerstag mit.

Nach dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz müssten sich auch geimpfte und genesene Beschäftigte täglich testen lassen. Dazu heißt es im GMK-Beschluss nun: „Eine tägliche Testung vollständig immunisierter Beschäftigter führt zu unzumutbaren Belastungen der durch die Pandemie ohnehin schon belasteten Bereiche.“ Aus infektiologischer Sicht erscheine eine Testpflicht für geimpfte und genesene Beschäftigte „mittels (mindestens) Antigen-Schnelltest in Eigenanwendung angemessen, um die auch von geimpften Personen ausgehenden Risiken eines Infektionseintrages zu begrenzen“.

Dies müsse der Bund im Gesetz korrigieren. Und bis dahin, so heißt es im GMK-Beschluss, seien sich die Länder einig, dass die genannten Regelungen für immunisierte Beschäftigte nicht angewendet werden.

Zwei Selbsttests pro Woche

Holetschek sagte dazu: „Tägliche Tests gerade für Geimpfte und Genesene belasten das Personal in höchstem Maße und sind völlig unzumutbar. Und das in einer Situation, wo wir die Menschen, die täglich unser Gesundheitssystem am Laufen halten, eigentlich entlasten müssen.“ Zum GMK-Beschluss sagte er: „Wir sind der Auffassung, dass zwei Selbsttests für Geimpfte und Genesene in der Woche die Balance finden zwischen Gesundheitsschutz und Zumutbarkeit für das Personal, besonders in der derzeitigen Belastungssituation."

Der Bund müsse „dieses nicht praxistaugliche Gesetz“ umgehend korrigieren und prüfen, inwieweit und wo Testpflichten überhaupt nötig und umsetzbar seien. „Gerade in Arztpraxen gibt es einen hohen Anteil geimpfter Beschäftigter und ausgefeilte professionelle Hygienekonzepte – daher sind die zusätzlichen Anforderungen aus dem neuen Infektionsschutzgesetz der Ampel-Koalition völlig überzogen."

„Klar ist: Wir setzen damit nicht gänzlich die Testpflichten aus“, sagte Holetschek. Für die bislang Ungeimpften seien regelmäßige Tests das Mindeste. „Aber dass Immunisierte, teils schon geboostert, sich jeden Tag testen lassen müssen, belastet die Einrichtungen über die Maßen, vor allem in einer Situation, bei der alle Kräfte am Patienten oder Betreuten gebraucht werden“, sagte der Minister. Zudem seien auch Tests nicht unbegrenzt verfügbar. Der Gesetzgeber habe das sicher so nicht bedacht und müsse hier dringend nachsteuern.

Patientenschützer haben sich empört über die Aussetzung der Testpflicht für geimpftes oder genesenes Personal in medizinischen Einrichtungen durch die Bundesländer gezeigt. „Heute zählt Deutschland 100.000 Pandemie-Tote“, sagte der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. „Deshalb ist es unerträglich, dass die Gesundheitsminister der Länder einen Rechtsbruch vornehmen. Nichts Anderes ist die Aussetzung der lang erstrittenen, täglichen Testpflicht in der Altenpflege."

Planbare Operationen verschieben

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage in weiten Teilen Deutschlands sollen planbare Operationen zudem nach dem Willen der Gesundheitsminister vom Bund und Ländern bundesweit verschoben werden. In vielen Bundesländern ist dies schon der Fall. Holetschek zufolge seien sich die Länder in der Frage einig gewesen. Es brauche zudem Freihaltepauschalen für die Kliniken, wenn sie Intensivbetten und Klinikpersonal für Covid-19-Patienten frei halten.

„Uns ist allen sehr klar, dass es sehr, sehr ernst ist“, sagte Holetschek. Es herrsche eine große Solidarität zwischen allen Bundesländern, sagte er. Holetschek dankte den Ländern, die nun im Rahmen des sogenannten Kleeblatt-Konzepts Patienten aus anderen Landesteilen aufnehmen. Konkret sind Verlegungen etwa aus Bayern, Sachsen und Thüringen geplant.

Mehr zum Thema 1/

Holetschek sagte aber, die dramatische Corona-Entwicklung könnte sich in den kommenden Wochen durch ganz Deutschland ziehen. „Das Aufwachsen der vierten Welle ist bundesweit zu spüren.“ Man müsse deshalb rasch Maßnahmen treffen, um die Corona-Zahlen zu senken.

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) machte nach Teilnehmerangaben in der Schalte ebenfalls deutlich, entscheidend sei jetzt, dass die Welle gebrochen werden müsse.