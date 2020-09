Pakt für den Gesundheitsdienst : Wären die Milliarden nicht woanders besser angelegt?

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Für viele der 375 Gesundheitsämter bedeutet das eine Vergrößerung um die Hälfte des Personals – laut einer Umfrage von Deutschem Städtetag und Deutschem Landkreistag liegt der Durchschnitt derzeit bei 42 Planstellen und 39 tatsächlich besetzten Stellen. Diese Umfrage wurde nicht von ungefähr just während der Verhandlungen über den „Pakt“ veröffentlicht. Sie sollte ein Gefühl für die Frage vermitteln: Braucht es diesen bombastischen „Pakt“ überhaupt, in den der Bund 4 MIilliarden Euro pumpen will?

Die Vereinbarung war ursprünglich noch viel ehrgeiziger ausgelegt. Die Gesundheitsämter sollten um mehr als 8000 Stellen bis Ende 2022 oder 2024 ausgebaut werden. So sahen es frühere Entwürfe vor. Da mussten selbst die Städte und Landkreise, denen immerhin die meisten der vorgesehenen Stellen zugute kommt, auf die Bremse treten. Wo sollten all diese Arbeitsplätze entstehen und rein räumlich untergebracht werden? Außerdem: So desolat sei die Lage in den Gesundheitsämtern ja nun auch wieder nicht - siehe Umfrage.

Solange kein Impfstoff in Sicht ist, ist manches Gesundheitsamt weiterhin im Dauerstress. Bei aller Improvisationskunst, die bislang die Lösung war, reicht das Personal in vielen Fällen nicht aus. Allerdings gilt auch das Gegenteil: In vielen Fällen reichte es sehr gut aus. Dramatische Engpässe gab es nur im März und April. Bei stark sinkenden Infektionszahlen sank danach auch die Belastung der Ämter wieder. Viele Ämter wurden deshalb nur vorübergehend durch Studenten, Teilzeitkräfte und Ärzte verstärkt, mit denen Zeitverträge über wenige Monate abgeschlossen und gegebenenfalls verlängert wurden.

Was ist, wenn die Pandemie vorüber ist?

Der Grund ist klar: Ist die Pandemie erst einmal vorüber, schnurrt auch der Personalbedarf der Gesundheitsämter wieder zusammen. Was aber passiert dann mit 5000 Ärzten und anderen Fachleuten, die bis Ende 2022 ausdrücklich unbefristet und als Vollzeitkräfte eingestellt werden sollen?

Die Frage stand bei den Verhandlungen über den Spahn-Pakt zwar im Raum, würde aber nur durch die Blume beantwortet. Denn in die Länge zogen sich die Gespräche nicht, weil über die Höhe des Personalbedarfs gestritten wurde (er wurde eigentlich nie wirklich ermittelt), sondern weil nicht klar war, ob die 4 Milliarden Euro tatsächlich in den Kommunen ankommen würden.