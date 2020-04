Infektionsketten unterbrechen : An der Grenze des Machbaren

Im Alltag einer städtischen Verwaltung sind die Rollen der einzelnen Behörden normalerweise klar verteilt: Finanzamt, Bauamt, Ordnungsamt, da geht es hoch her, die Themen sich meist äußerst politisch. Das Gesundheitsamt hingegen ist fast immer ein Nebendarsteller. Üblicherweise prüfen die Amtsärzte, ob Hygienestandards eingehalten werden, sie sind für Krankheitsprävention in Schulen zuständig und werden gerufen, wenn in einem Kindergarten die Masern ausbrechen – alles irgendwie wichtig, aber nicht spektakulär. Dann kam das neuartige Coronavirus – und mit einem Mal stehen die Gesundheitsämter so sehr im Mittelpunkt des Geschehens wie schon lange nicht mehr.

Als untere Gesundheitsbehörden obliegt es den kommunalen Ämtern, die Fragen der Bürger zu beantworten, Corona-Fälle zu registrieren, Infektionsketten nachzuvollziehen, die Quarantäne zu kontrollieren und die Lokalpolitiker zu beraten – ein ganzes Bündel an Aufgaben, das da gerade in den Amtsstuben bewältigt werden muss. „Wir haben wegen Corona ein eigenes Lagezentrum eingerichtet und sind rund um die Uhr erreichbar“, sagt Harald Michels.