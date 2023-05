Kritik an Gesetzen im Eiltempo : Die Ampel will langsamer machen – angeblich

Die Ampelregierung macht Gesetze in abenteuerlichem Tempo. Bis hinauf zur Bundestagspräsidentin behaupten alle, sie wollten das ändern. Wird das was?

Es ist ein Freitag im März, als Wirtschaftsminister Robert Habeck ganz kleinlaut wird. Er steht am Rednerpult im Plenarsaal des Bundestags. Vor ihm war schon seine SPD-Ministerkollegin Geywitz dran. Der Grüne Habeck räumt auch gleich ein, es komme selten vor, dass zwei Minister zum selben Tagesordnungspunkt sprächen. Aber Habeck will um Verzeihung bitten. „Es hätte schneller gehen können – das wissen wir.“ Soll heißen: Die Ampel hätte sich schneller auf einen Entwurf einigen müssen, um allen anderen mehr Zeit zu geben.

Friederike Haupt Politische Korrespondentin in Berlin. Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



Es geht um ein Gesetz mit einem sperrigen Namen, das Raumordnungsgesetz, in das – nochmal sperrig – die EU-Notfallverordnung eingegliedert wurde. Das hat der Bundestag beschlossen, und noch am selben Tag muss der Bundesrat abstimmen. Die Reihenfolge ist so vorgesehen, aber nicht das Tempo. Den Mitgliedern der Länderkammer bleibt keine Zeit, sich die Sache genauer anzuschauen. Es ist, als sollte jemand die Qualität eines sehr dicken Buches nach zwei Stunden Querlesen bewerten.

Habeck versucht, das zu erklären, er klingt ein bisschen hilflos. Es liege nicht an der Bundesregierung, aber an „den Regierungskonstellationen insgesamt“. Was er damit meint, sagt er nicht. Stattdessen gelobt er Besserung. Es solle sich nicht wiederholen, der Bundesrat solle es nicht immer ausbaden müssen, wenn die Regierung Fristen reiße. „Die Vorsätze waren andere.“ Habeck hört gar nicht mehr auf, Zerknirschung zu zeigen: „Es ist extrem ärgerlich“, sagt der Wirtschaftsminister, „das war nicht gut“, „das ist uns wohl bewusst“. Und an die Adresse der CDU schickt Habeck ein Extralob. Sie habe sich eben im Bundestag „sehr konstruktiv geäußert“.

Verbände beklagen kurze Fristen für Stellungnahmen

Habeck spricht da in zwei Rollen. Die eine ist die des Vizekanzlers, der weiß, dass seine Regierung Mist gebaut hat. Die andere ist die des Wirtschaftsministers, der an dem Mist auch ganz direkt beteiligt ist. Dazu muss man wissen: Das Raumordnungsgesetz regelt das Verhältnis von Siedlungen und Freiraum in Deutschland. In die Novellierung dieses Gesetzes baute die Ampel nun noch die EU-Notfallverordnung ein.

Mit der macht die EU-Kommission es möglich, Windkraft und Solaranlagen schneller zu bauen – eine Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine, die europäischen Länder sollen schneller mehr Energie erzeugen können. Für die Bundesregierung ein großes Ding. Und für Habeck erst recht. Denn sein Megaprojekt, die Energiewende, hängt da dran. Er will keine Zeit verlieren. Damals stand das Abschalten der letzten Atomkraftwerke in Deutschland kurz bevor.

Doch schnell voranzukommen ist das eine, alle mitzunehmen, die man unterwegs noch braucht, das andere. Es gelingt der Ampel beim Gesetzemachen selten, und beim Raumordnungsgesetz schon wieder nicht. Die Verbände finden, sie seien auf der Strecke geblieben. Auch sie sind gefragt bei der Arbeit an Gesetzesentwürfen, sie sollen aus ihrer Perspektive draufschauen und Anmerkungen machen.