Gesetzentwurf im Bundestag : Gegen Hasskriminialität

Die Bundesregierung will Morddrohungen und Volksverhetzung in sozialen Netzen stärker bekämpfen. Dabei sollen auch Netzwerkbetreiber helfen. Im Bundestag zeichnet sich Zustimmung ab.

Im Bundestag zeichnet sich breite Unterstützung für den Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität ab, der an diesem Donnerstag in erster Lesung debattiert wird. Soziale Netzwerke sollen künftig verpflichtet sein, Drohungen und andere Straftaten im Netz dem Bundeskriminalamt zu melden. Die Meldepflicht umfasst unter anderem Morddrohungen und Volksverhetzungen. Vorgesehen ist zudem, dass die Netzwerke Auskunft über die Bestands- und Nutzungsdaten geben müssen, damit die Täter ermittelt werden können.

Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU) lobt die geplanten Änderungen als „richtigen Schritt“. „Ich bin froh, dass die Bundesregierung hier so schnell vorangegangen ist“, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z. Der nationale Gesetzgeber habe bei den Auskunftsverlangen geregelt, was er regeln kann. „Trotzdem dürfen wir an diesem Punkt nicht stehen bleiben“, sagt Eisenreich. „Wir wollen, dass die Plattformen auf Auskunftsverlangen, insbesondere nach dem Urheber eines Hass-Postings, ohne Wenn und Aber antworten.“ Wenn der Server im Ausland liegt, ist das auch nach einer Änderung des Telemediengesetzes nicht gewährleistet.

Druck auf die Unternehmen erhöhen

Um den Auskunftsanspruch durchzusetzen, sind die deutschen Ermittler in diesem Fall auf lange und umständliche Rechtshilfeersuchen angewiesen. „Ein möglicher Weg wären Kooperationsvereinbarungen mit den sozialen Netzwerken“, sagt Eisenreich. „Wir müssen den Druck auf die Unternehmen erhöhen. Es kann nicht sein, dass die hohen Gewinne privatisiert, aber die Kosten für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sozialisiert werden. Hier müssen wir uns weiter Gedanken machen.“

Noch an einem weiteren Punkt sieht der bayerische Justizminister, der bis Ende 2018 Digitalstaatsminister war, Nachbesserungsbedarf. „Es wäre rechtlich möglich, die sozialen Netzwerke zu verpflichten, nicht nur einen gemeldeten Kommentar, sondern zumindest auch wortgleiche Kommentare zu löschen.“ Dafür hatte sich auch schon die Justizministerkonferenz ausgesprochen. Im Gesetzentwurf ist diese Pflicht aber nicht vorgesehen. „Das hat hohe praktische Relevanz: Die wenigsten Nutzer ändern einen Kommentar, bevor sie ihn weiterverbreiten“, sagt Eisenreich.

Verschärfungen des Strafrechts

Der Gesetzentwurf aus dem Haus von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), der ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung vom Oktober umsetzt, beinhaltet zudem Verschärfungen des Strafgesetzbuches an sieben Stellen. So sollen künftig Kommunalpolitiker besser geschützt werden, indem die Norm, die üble Nachrede und Verleumdungen gegen Personen des öffentlichen Lebens unter Strafe stellt, ausdrücklich auf Kommunalpolitiker ausgeweitet wird.

Unterstützung dafür kommt auch von den Grünen. Es sei erschreckend, wenn fast zwei Drittel der Kommunalpolitiker bereits Opfer von Beleidigungen, Bedrohungen oder gar Gewalt wurden“, sagte die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Bricht dieses Engagement weg, gerät unsere Demokratie ins Wanken.“

Auch Volker Ullrich, CSU-Abgeordneter im Bundestag, sagt: „Bei den bayrischen Kommunalwahlen am Wochenende erklären sich mehrere 10000 Menschen bereit, im Gemeinderat oder Kreistag, als Bürgermeister oder Landrat auf kommunaler Ebene Verantwortung zu übernehmen.“ Es sei ein wichtiges Signal, dass sie in Zukunft besser geschützt werden. Dass die Strafverschärfungen nur Symbole seien, will Ullrich nicht gelten lassen. „Es ist ein Signal an die Staatsanwaltschaften und Gerichte, genauer hinzuschauen und die Ressourcen zu verstärken.“

Mehr zum Thema 1/

Außerdem sollen antisemitische Motive ausdrücklich als strafverschärfende Beweggründe aufgenommen werden. Diese Änderung hat Bayern schon länger gefordert. „Mit Blick auf die deutsche Geschichte ist es richtig, diese Motive besonders hervorzuheben“, sagt Bayerns Justizminister Eisenreich.