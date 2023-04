Kundgebung am Internationalen Frauentag am 8. März in Berlin Bild: Reuters

Männer sind in den Augen mancher junger Feministinnen Abfall: #menaretrash heißt es auf Twitter seit einigen Jahren. Die Autorin Sibel Schick schreibt in ihrem Gedicht „Männer sind Arschlöcher“, es habe System und Struktur, „dass Männer Arschlöcher sind“. Selbst der netteste Mann profitiere davon und setze sich nicht gegen das Patriarchat ein.

Der Mann ist also der Feind, den es zu bekämpfen gilt. Abfall muss schließlich weg. Dafür wird die feministische Bazooka rausgeholt – und Parteien wie die Linkspartei, die Grünen und die SPD machen bereitwillig im ausgerufenen Geschlechterkampf mit.

Linke schwadronieren von kapitalistisch-patriarchalen Fesseln. Grüne warnen davor, dass feministische Errungenschaften in Gefahr seien, und sehen antimoderne Kräfte am Werk, die das Rad der Zeit zurückdrehen wollen. Annalena Baerbock ruft die feministische Außenpolitik aus, obwohl Außenpolitik doch eigentlich alle Menschen im Blick haben sollte. Bärbel Bas fordert Parität im Bundestag.

Auch Olaf Scholz, der sich selbst als Feminist bezeichnet, setzt sich für verordnete Gleichstellung ein, um dann unfreiwillig zu beweisen, dass Quoten eben nicht das Allheilmittel sind, vor allem nicht, wenn sie sich nicht einhalten lassen, Stichwort Lambrecht/Pistorius.

Radikalität bewirkt das Gegenteil

Unstrittig ist natürlich: Frauen werden in Deutschland benachteiligt. Sie verdienen häufig weniger. Sie sind in Jobs mit schlechter Bezahlung überrepräsentiert, in Vorständen kaum anzutreffen und besonders von Altersarmut betroffen.

Auch Haushalt und Kinderbetreuung bleiben oftmals an ihnen hängen. Viele Frauen erleben sexuelle Belästigung oder Gewalt. Das alles sind Missstände, gegen welche die Gesellschaft ankämpfen muss, ganz gleich ob Frau oder Mann.

Was aber radikale Feministinnen bewirken, ist das Gegenteil. Sie machen das, was sie der Männerwelt unterstellen: Sie diskriminieren und begegnen Kritik mit Totschlagargumenten. So sinnlos es ist, die Benachteiligung von Frauen damit entkräften zu wollen, dass wir schon eine Frau als Kanzlerin hatten, dass es auch Männerberufe wie die Müllabfuhr gibt oder dass es Frauen in Afghanistan doch viel schlimmer haben, so sinnlos ist es, Männer unter Generalverdacht zu stellen und als Abfall zu bezeichnen.

Beides erzeugt kein Miteinander, sondern ein Gegeneinander. Männer, die für ihr Geschlecht derart angegangen werden, werden ihrerseits wohl kaum zu überzeugten Feministen, inklusive sogenannter gendergerechter Sprache. Zudem sorgt ein Sternchen ebenso wenig für Geschlechtergerechtigkeit wie eine verordnete Parität. Letztere wäre sogar ein Verstoß gegen die demokratischen Prinzipien der freien Wahl.

Die Tür selbst aufmachen

Frauen werden von Feministinnen oft als schwach und hilflos dargestellt. Die Schriftstellerin Ronja von Rönne schrieb schon vor Jahren, der Feminismus bleibe im Flur stehen und beschwere sich – bis irgendwann eine Frau komme, über den Flurfeminismus steige und die Tür selbst aufmache. Der Feminismus überlässt die Entscheidung also den (mächtigen) Männern, ob sie die Türen öffnen, weil Frauen es ja anscheinend nicht selbst können.

Das ist nicht Gleichstellung, sondern Unterwerfung. Und übersehen wird, dass sich auch für Männer nicht einfach so Türen öffnen. Ein Mann wird sein Berufsleben ebenfalls im Flur verbringen, wenn er nicht die Klinke herunterdrückt. Da spielt das Geschlecht keine Rolle.

Feminismus, so stellte Rönne zutreffend fest, habe seine Inhalte abgeschüttelt. Es ist schick, sich als Feministin oder als Feminist zu geben, für viele eine PR-Maßnahme ohne Substanz. Das gilt nicht nur für zahlreiche Ampelpolitiker. Selbst die CDU sucht ihr Heil in der Quote und beugt sich dem Zeitgeist.

Dass sie dadurch attraktiver für Frauen wird, ist nicht gesagt. Viele Frauen sehen sich selbst nicht als Feministinnen. Mit Rückständigkeit hat das nichts zu tun, sondern wohl eher damit, dass sie sich nicht von einer privilegierten Minderheit sagen lassen möchten, wie sie zu leben haben.

Die Publizistin Cora Stephan hat sich anlässlich der Einrichtung einer Meldestelle Antifeminismus selbst als Antifeministin angeklagt. Der Kampf um Emanzipation, so Stephan, sei längst ausgekämpft, und es reiche, Frauen nicht an dem zu hindern, was sie wollen, ob es nun die Karriere sei oder der Verzicht darauf. Denn es gibt tatsächlich Frauen, die sich gerne um die Familie kümmern, so wie es auch Männer gibt, die das tun – zwar nicht so viele, aber doch immer mehr.

Vieles, was vor fünfzig Jahren undenkbar war, ist heute normal. Die Gesellschaft wandelt sich. Dafür braucht es keine von der Ampelkoalition verordneten Paritäten oder sonstige vermeintlich feministische Politikansätze, die zwar gut gemeint sind, aber letztendlich die Kluft der Geschlechter wieder vergrößern. Es braucht nur Menschen, die einander auf Augenhöhe und mit Respekt begegnen – Männer wie Frauen.