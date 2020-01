Die Geschichte der AfD : Frühe Radikale

Es gibt eine Geschichte über die AfD, die sich tapfer hält. Sie erzählt, dass die Partei am Anfang bürgerlich und konservativ gewesen sei. Radikalisiert habe sie sich erst später, in zwei großen Häutungen.

Diese beiden Häutungen gab es. Erstmals im Jahr 2015, da löste sich die Partei von ihrem Vorsitzenden Bernd Lucke. Ein zweites Mal, 2017, von der Vorsitzenden Frauke Petry. Aber folgt aus der Wahrheit dieser Häutungen auch die Wahrheit der ganzen Geschichte?

Ihre Protagonisten waren im Gründungsjahr der AfD, 2013, bekannte Leute. Sie hatten hohe Posten in der Wirtschaft, in der Presse oder an der Universität. Sie publizierten oder hielten Vorträge, man wusste sehr viel über sie. Drei ihrer wichtigsten Köpfe waren der Wissenschaftler Bernd Lucke, der Politiker Alexander Gauland und der Manager Hans-Olaf Henkel. Schaut man sich heute an, was von ihnen schon damals bekannt war, erkennt man, dass das Radikale von Beginn an in der AfD angelegt war.

Henkel schämt sich nicht

Im Jahr 2000 erschien Hans-Olaf Henkels Buch „Die Macht der Freiheit – Erinnerungen“. Es war eine Autobiographie, die Henkels Leben von der Geburt bis zum Posten des Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie nachzeichnete. Er beschreibt sich darin als jemanden, der sich alles selbst erarbeitet hat, der gewitzt ist und schlauer als andere vorgeht; und als jemanden, der vieles früher als andere vorhergesehen hat. Diese Deutung seines Lebens und Charakters steht aber in einer gewissen Diskrepanz zu dem, was er tatsächlich über sich erzählt.

Henkel lebte als Jugendlicher in einem Internat. Dort beschwerte er sich darüber, dass er als gläubiger Katholik gezwungen werde, den protestantischen Abendgottesdienst zu besuchen. Weil im Internat „großer Respekt vor solcher Frömmigkeit herrschte“, bekam Henkel den Sonntagmorgen frei, um in die heilige Messe zu gehen. Er schrieb: „Das waren für mich schöne Tage. Natürlich machte ich um die katholische Kirche einen großen Bogen, spazierte stattdessen stundenlang an der Alster entlang. Ich genoss meine ,Religionsfreiheit‘ in vollen Zügen.“

Nach der Lehre wollte Henkel nicht zur Bundeswehr. Er war kein Pazifist, er befürwortete die Bundeswehr. Aber er wollte nicht selbst derjenige sein, der sich „einem strengen Reglement zu unterwerfen“ hatte. Also ließ er sich von der Mutter eines Freundes, einer „Seelenärztin“, ein Attest über eine „völlige Stiefelunverträglichkeit“ ausstellen. Später, im Beruf, gab er dann bei mehreren Vorstellungsgesprächen falsche Antworten, weil er ahnte, dass die bei den Vorgesetzten gut ankommen. Und noch später, nachdem „Der Spiegel“ aufgedeckt hatte, dass er einen verheimlichten, unehelichen Sohn hat, und die Zeitschrift ihm wegen vermeintlicher schwarzer Konten hinterhergespürt hatte, fühlte er sich gezwungen, Sozialabgaben für seine Putzfrau zu bezahlen, da er sie nach dem Presserummel ja „nicht ,schwarz‘ arbeiten lassen konnte“. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits BDI-Präsident.