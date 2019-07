Beginn des Verfahrens gegen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe am 21. Mai 1975 in Stammheim: In der Mehrzweckhalle fanden bis April 2019 fast fünfzig Verfahren statt. Bild: Associated Press

In Stammheim wurden die Prozesse gegen die RAF, islamistische Terroristen und Rockergruppen geführt. Nach 44 Jahren bleibt die Frage: Was tun mit einem Gebäude, in dem deutsche Geschichte geschrieben wurde?