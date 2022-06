Altkanzler wehrt sich : Schröders Anwalt nennt Büroschließung verfassungswidrig

Ermordeter Journalist : Washington benennt Straße vor saudischer Botschaft nach Khashoggi

Bei der Enthüllung der Straßenschilder gab es auch deutliche Kritik an Joe Biden. 2018 wurde Jamal Khashoggi in einem saudischen Konsulat ermordet, in wenigen Wochen will der US-Präsident nach Saudi-Arabien reisen.