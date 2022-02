Der Altkanzler und Russland : Was passiert in Schröders Büro?

Als der Bundesrechnungshof einmal wissen wollte, was in den Büros der früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder passiert, waren manche der Mitarbeiter dort sehr unwillig. Sie sagten, die Unterlagen seien „privat“, deshalb gehe das den Bundesrechnungshof nichts an. Das war eine sehr ungeschickte Antwort. Wenn den Bundesrechnungshof überhaupt etwas angeht, dann ist es die Verwendung von Bundesmitteln für „private“ Belange. Der Staat finanziert nichts Privates.

Die Prüfung fand also statt und heraus kam, dass ein früherer Bundeskanzler sein Büro damit beauftragt hatte, Bauarbeiten an einem Privathaus zu koordinieren. Die vom Staat abgestellten Mitarbeiter verhandelten also mit Baufirmen und kümmerten sich um Handwerkerrechnungen. In einem Fall unterstützten Mitarbeiter des Büros „die Ehefrau eines Bundeskanzlers a. D. bei ihrer schriftstellerischen Tätigkeit“, wie es im Bericht des Bundesrechnungshofs heißt.

In einem anderen Fall wurde das Büro gar nicht mehr vom früheren Bundeskanzler geführt. Weil es ihm dauerhaft gesundheitlich schlecht ging, agierte seine Ehefrau als Chefin und befehligte die Beamten. Welcher frühere Bundeskanzler gemeint ist, behält der Bundesrechnungshof für sich, aber die Prüfung fand von 2013 bis 2015 statt. Man kann ahnen, welcher frühere Bundeskanzler damals gesundheitlich angeschlagen war und eine noch lebende Ehefrau hatte.

Bundesmittel nur für Aufgaben des Bundes

Als bekannt wurde, dass Gerhard Schröder für den Aufsichtsrat von Gazprom nominiert ist, kam der Ärger über die Gratisbüros wieder hoch. Es gab Forderungen, Schröder das Büro zu entziehen, und es schwang mit, dass das Bundeskanzleramt nicht Referenten bezahlen kann, die Russlands Gasgeschäfte befördern, während andere Staatsbeamte, etwa im Auswärtigen Amt, damit beschäftigt sind, Russlands Aggression einzudämmen.

Falls Schröder sein Altkanzlerbüro so einsetzen würde, wäre das auch rechtlich angreifbar. Der Bundesrechnungshof vertritt die Auffassung, dass Bundesmittel nur für Aufgaben des Bundes eingesetzt werden können. Zum Beispiel wenn ein früherer Bundeskanzler „fortwirkende Verpflichtungen“ aus seinem Amt hat. Geld bringende Geschäfte gehören nicht dazu.

Schröder ließ der F.A.S. ausrichten, dass er „für Tätigkeiten, die auf Einkünfteerzielung ausgerichtet sind, ein privates Büro und eine Rechtsanwaltskanzlei in Hannover“ unterhält. Für die Jahre 2013 bis 2015 wurde das vom Bundesrechnungshof überprüft, damals war Schröder schon für Nord Stream tätig. Seither hat der Staat aber wieder keinen Überblick.

Praktisch kann Schröder sein Büro einsetzen, wie er will. Die Rechtsmeinung des Bundesrechnungshofs ist nicht mehr als das: eine Meinung. Wenn Schröder sich daran hält, tut er das freiwillig, genauso wie die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ausrichten ließ, ihr „a.-D.-Büro“ werde keine „privaten Tätigkeiten“ oder „Tätigkeiten, die auf Einkünfte gerichtet sind“, unterstützen. Es gibt kein Gesetz, in dem die Aufgaben geregelt sind. Alles beruht auf Beschlüssen des Haushaltsausschusses und einer verworrenen Tradition.

Konrad Adenauer bekam als Altkanzler einen einzigen Referenten, auf CDU-Kosten. Ludwig Erhard eine Sekretärin und einen Referenten, auf Staatskosten. 1967 legte der Haushaltsausschuss des Bundestages noch einen Chauffeur obendrauf. 1974 waren es schon ein Referent, ein Sachbearbeiter, eine Sekretärin und ein Chauffeur. Später: zwei Büroleiter, drei Sachbearbeiter, eine Sekretärin und ein Chauffeur. Merkel bekam einen Büroleiter, einen Stellvertreter, zwei Referenten, drei Sachbearbeiter und zwei Fahrer. Ihr kam zugute, dass eine 2019 beschlossene Einschränkung für sie noch nicht gilt. Alle künftigen Altkanzler bekommen statt neun nur noch fünf Mitarbeiter. Eine Kontrolle, ob diese dann Häuser renovieren, Ehefrauen beim Bücherschreiben helfen oder gar Aufsichtsratsmandate managen, ist nicht vorgesehen.