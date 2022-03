Ex-Kanzler in Moskau : Schröder traf angeblich auch Abramowitsch

Nach der Reise von Gerhard Schröder nach Moskau will die SPD den früheren Bundeskanzler nicht nach seinem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Ukrainekrieg fragen. „Wir werden jetzt keine Versuche unternehmen, über die Beweggründe dieser Reise etwas herauszufinden“, sagte Generalsekretär Kevin Kühnert in Berlin. In der Parteizentrale wisse man nicht mehr über die Reise, als in den Medien berichtet worden sei.

„Wenn er meint, dort irgendwelche Erkenntnisse gewonnen zu haben, die wichtig sind für kommende politische Entscheidungen der Bundesregierung, dann, glaube ich, stehen ihm alle Kontaktdaten so weit zur Verfügung, dass er darauf zurückgreifen könnte“, sagte Kühnert. „Solange er das nicht tut, müssen wir davon ausgehen, dass das keine Reise ist, die von großem Belang ist für die politischen Entscheidungen, die jetzt von verantwortlicher Seite zu treffen sind.“

Schröder war am Mittwoch vergangener Woche nach Moskau gereist, um mit Putin Gespräche über den Ukrainekrieg zu führen. Das Treffen soll am Donnerstag stattgefunden haben. Wie die „Bild“-Zeitung jetzt berichtete, soll Schröder dort auch den russischen Oligarchen und Freund Putins Roman Abramowitsch sowie den ehemaligen Kulturminister und Kreml-Berater Wladimir Medinski getroffen haben. Über den Inhalt der Gespräche wurde nichts bekannt.