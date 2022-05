Parteiausschluss : Schröder und die Lügen der SPD

Die SPD wird um ein Ausschlussverfahren von Altkanzler Schröder nicht herumkommen. Lange Zeit hat sie sich an seinen Russlandgeschäften nicht gestört. Und die Partei bastelt schon an den nächsten Lebenslügen.

Kürzlich hat das Willy-Brandt-Haus veranlasst, dass die Gerhard-Schröder-Tasse aus dem SPD-Shop entfernt wird. Auch schaute man nach, ob in den öffentlich zugänglichen Vitrinen in der Parteizentrale noch irgendwo eine Schröder-Autogrammkarte liegt. Man fand nichts, zur allgemeinen Erleichterung.

Die SPD hat viermal in der Geschichte der Bundesrepublik den Kanzler gestellt, und zu einem versucht sie nun, sämtliche Verbindungen zu kappen. Aber durch Bilderstürmerei wird sich das Phänomen Schröder nicht in Luft auflösen. Ein ehemaliger Kanzler bleibt lebenslang ein ehemaliger Kanzler. Und er vertritt Deutschland – auf die eine oder andere Weise. Die Parteiführung versucht verzweifelt, ihn nicht zum ideologischen Problem werden zu lassen, um den Blick auf die darüber hinausgehenden ideologischen Irrungen in Sachen Russland zu vernebeln. Man tut so, als sei Schröder ein windiger Geschäftsmann mit unseriösen Verbindungen zur verbrecherischen russischen Führung, der zufällig auch Mitglied der SPD ist.

Aber Schröder ist keine Privatperson. Er war es nicht, als er nur wenige Tage nach Merkels Amtsübernahme Aufsichtsratsvorsitzender bei der Nord Stream AG wurde. Und er war es auch nicht, als er bei der Wahl von Scholz zum Bundeskanzler im Fernsehen noch Annalena Baerbock für ihre kritische Haltung zur Gaspipeline kritisierte.

An seinen Russlandgeschäften störten sich nicht viele

Wenn Generalsekretär Kühnert sagt, Schröder sei kein Putin-Versteher, sondern ein Rubelversteher, dann banalisiert er Schröders Wirken und werkelt schon an der nächsten Illusion der SPD. Denn Schröder mochte das Geld, aber eben auch Putin, und damit war er nicht allein in der SPD, in der deutschen Politik überhaupt. Der Aufklärungswille vor allem bei der SPD ist aktuell erschreckend gering. Stattdessen vergleicht die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ihren Einsatz für Putins Röhre mit dem Willy Brandts für die Ostpolitik, und niemand in der Partei widerspricht. Das hat Brandt nicht verdient und die deutsche Sozialdemokratie eigentlich auch nicht.

Schröder war während, aber vor allem nach seiner Kanzlerschaft der Quälgeist der SPD. Das lag auf der einen Seite daran, dass die Partei sich schon immer schwertat mit pragmatischen Machtmenschen. Auf der anderen Seite lehnte sie Schröders Hartz-Reformen ab und machte ihn deshalb für den Abstieg der Partei verantwortlich.

Lange war Schröder ungeliebt, aber nicht wegen seiner Russlandgeschäfte. Einige Genossen äußerten Unverständnis über das rasche und enge Anbandeln mit Putin. Aber eigentlich interessierte es die meisten nicht so sehr.

Als demokratischer Populist gefragt

Es störte vor allem niemanden, als sich Partei und ehemaliger Kanzler in den vergangenen Jahren wieder annäherten. Als sein größtes Verdienst galt das Nein zum Irakkrieg. Damit schürte er in der Partei eine generelle Skepsis gegenüber den Vereinigten Staaten und den Wunsch nach mehr Harmonie mit Russland. Die SPD-Vorsitzenden hatten sowieso Kontakt zu ihm gehalten. Die Merkel-Herausforderer Steinmeier, Steinbrück und Schulz setzten auf seine Wahlkampfhilfe.

Als im Zuge der Flüchtlingskrise die AfD aufstieg, war Schröder wieder gefragt. Man sah ihn als demokratischen Populisten, als einen Populisten der Mitte, mit dessen Mitteln man der AfD beikommen könnte. Selbst Andrea Nahles, deren Verhältnis zu Schröder schwierig war, lobte ihn damals. Er genoss die Streicheleinheiten seiner Partei.

Politik als Kampfsport

Deswegen wird der echte Proletarier Schröder sein Parteibuch nicht freiwillig abgeben, wie sich das die Vorsitzende Esken wünscht. Schröder dürfte der Auffassung sein, noch immer mehr Sozialdemokratie zu verkörpern als die ganze aktuelle Parteispitze zusammen, auch wenn seine Handlungen und Einstellungen gegenüber Russland dem hohnsprechen. Schröders rücksichtsloser und durchtriebener Kampf für seine eigenen und damit auch Putins Interessen zeigt eine Qualität, die früher viele Wähler schätzten: Da betreibt einer Politik als Kampfsport.

Schröder nahm Stimmungen auf und machte sie zu seinen eigenen. Er machte Politik, als sei jeden Sonntag Bundestagswahl. Er war ein wandelnder Widerspruch und betonte so das Verbindende, wo heute von SPD-Politikern mehr das Trennende hervorgehoben wird. Das ging auf Kosten des Programms, aber es brachte Mehrheiten. Selbst bei seiner Niederlage 2005 lag sein Wahlergebnis zehn Prozentpunkte über dem von Scholz 2021.

Die SPD muss ihre Fehlschlüsse aufarbeiten

Keiner Partei ist einer wie Schröder zu wünschen. Die SPD wird ein Ausschlussverfahren gegen ihn führen müssen. Egal wie es ausgehen wird – die außenpolitischen Lebenslügen der SPD verschwinden mit Schröder nicht.

Ganz im Gegenteil. Er könnte als Rechtfertigung dienen, es bei diesem Teil der Vergangenheitsbewältigung bewenden zu lassen. Die Partei aber muss ihre Fehlschlüsse aufarbeiten. Sie scheut davor zurück. Weil dann kein Stein auf dem anderen bleiben wird.