Arbeit für Rosneft und Gazprom : Mitarbeiter und Geschäftspartner trennen sich von Schröder

Die vier Mitarbeiter im Büro des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) in Berlin haben sich von diesem getrennt. Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Eine Anfrage der F.A.Z. blieb unbeantwortet. Es soll um Meinungsverschiedenheiten wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine gehen.

Aus der SPD-Zentrale heißt es, Bemühungen aus der Partei, Schröder dazu zu bewegen, seine Posten für die russischen Energieunternehmen Nord Stream 1 und 2 sowie den Ölkonzern Rosneft niederzulegen und einen Aufsichtsratsposten für Gazprom nicht anzutreten, seien abgelehnt worden. Der Altkanzler sei nicht bereit, das zu erwägen. Das habe auch zu persönlichen Zerwürfnissen geführt.

Ein Parteiausschlussverfahren gegen Schröder anzustrengen, wird in der Parteispitze bisher nicht erwogen. Dort verweist man zum einen auf die hohen juristischen Hürden, die ein solches Verfahren hat, zum anderen darauf, dass ein Ausschlussverfahren eine jahrelange Auseinandersetzung mit sich bringen würde, die der Partei eher schaden als nutzen würde. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hatte sich am vorigen Wochenende deutlich von Schröder distanziert. „Mit einem Aggressor, mit einem Kriegstreiber wie Putin macht man keine Geschäfte“, schrieb Klingbeil auf seiner Facebook-Seite. Wie die Zeitschrift „Spiegel“ berichtet, soll Klingbeil auch in der Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion, laut Teilnehmern gesagt haben, der Ball liege nun bei Schröder. „Die Uhr tickt.“

In Schröders politischer Heimat Hannover bricht nun auch die örtliche SPD zunehmend mit ihm. „Schröder will einfach weitermachen, das kann so nicht stehenbleiben“ sagte Lars Kelich, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, der F.A.Z. Sollte Schröder seinen Kurs nicht ändern und seine Ämter bei russischen Staatskonzernen aufgeben, müsse man über die Aberkennung seiner Ehrenbürgerwürde in Hannover nachdenken. „Die Frist läuft bis Ende der Woche“, sagte Kelich. Noch Ende der vergangenen Woche hatte die SPD einen entsprechenden Antrag der CDU zurückgewiesen. Kurz vor der Kursänderung der SPD am Dienstag hatte die CDU angekündigt, nun eine Petition zu starten und Unterschriften für eine Aberkennung der Ehrenbürgerwürde zu sammeln. Sollte Schröder bis Freitag nicht reagieren, will die SPD in Hannover zudem auch über einen Parteiausschluss von Schröder diskutieren.

Niedersachsens CDU erhöht den Druck

Der Rückzug von Schröders Mitarbeitern in Berlin wird von der niedersächsischen CDU zum Anlass genommen, den Druck auf die SPD nochmals zu erhöhen. „Enge Mitarbeiter von Gerhard Schröder gehen deutlich auf Distanz zu ihm und zeigen dabei mehr Haltung als er selbst“, sagte CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner am Dienstag der F.A.Z. und forderte Klingbeil sowie den niedersächsischen Ministerpräsidenten und SPD-Landesvorsitzenden Stephan Weil auf, nun auch „parteirechtliche Konsequenzen“ zu ziehen, falls Schröder seine Tätigkeit für die russischen Staatsunternehmen nicht beende.

Der ehemalige Kanzler und niedersächsische Ministerpräsident Schröder „fügt durch seine Haltung Niedersachsen und der Bundesrepublik schweren Schaden zu“, kritisierte Lechner. Deshalb fordere die CDU die Bundesregierung auf, auch „die finanzielle Unterstützung, die Herr Schröder als Bundeskanzler a.D. von der Bundesrepublik Deutschland erhält, umgehend auf den Prüfstand zu stellen.“

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass sich der Schweizer Verlag Ringier von Schröder als Berater trennt, seit 2005 war er als Berater für das Unternehmen tätig. Schröder legte außerdem sein Mandat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Herrenknecht AG am Dienstag nieder. Seit 2016 hatte er das Amt inne. In beiden Fällen trennte man sich „im Einvernehmen“, wie aus den Mitteilungen hervorgeht. Die Herrenknecht AG hatte den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine scharf kritisiert.