Schröder darf in SPD bleiben : Nichts, was eine „Friedenspartei“ nicht ertragen müsste

Altkanzler Gerhard Schröder im November 2018 in seinem Büro in Berlin. Bild: Reuters

Die CDU hatte am Montag leichtes Spiel. Kaum hatte die SPD Hannover am frühen Nachmittag mitgeteilt, dass Gerhard Schröder nicht aus der Partei ausgeschlossen werde, rieb der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion ordentlich Salz in die schwärende Wunde, zu welcher der Streit der Genossen mit ihrem einstigen Kanzler längst geworden ist. „Gerhard Schröder tanzt der SPD-Führung auf der Nase herum – zum Schaden des Landes“, sagte Thorsten Frei der F.A.Z. „Die heutige Entscheidung zeigt, dass den Sozialdemokraten die Sache völlig entglitten ist.“ Der CDU-Abgeordnete analysierte, das „Zaudern und Zögern“ der SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken, aber auch das des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil „und nicht zuletzt“ das von Bundeskanzler Olaf Scholz rächten sich jetzt. Die SPD müsse nun alles tun, damit Schröder als „Cheflobbyist“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht weiteren Schaden anrichten könne.

Die SPD steckt in einer schwierigen Lage. Zwar kam es nicht ganz überraschend, dass die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover entschied, Schröder nicht rauszuschmeißen. Zudem war klar, dass Schröders enges Verhältnis zum Kriegsherrn Putin und die nur maßvolle Kritik des ehemaligen Bundeskanzlers an dessen mörderischem Wüten in der Ukraine auch mit einem Parteiausschluss Schröders als Problem für die SPD nicht beseitigt gewesen wäre. Schon gar nicht rechtzeitig vor der niedersächsischen Landtagswahl im Oktober. Aber so kann Schröder auch noch triumphieren.

Gleich 17 Gliederungen der SPD hatten ein Parteiordnungsverfahren gegen den Altkanzler beantragt, überwiegend Ortsvereine, zudem drei Kreisverbände, der Unterbezirk Würzburg und die „SPD-Abteilung 15 Kollwitzplatz“ in Berlin-Pankow. Alles vergebens. Parteichef Klingbeil blieb daher nur ein schmallippiger Kommentar am Montagnachmittag: „Die Schiedskommission in Hannover hat eine juristische Entscheidung getroffen“, ließ er verbreiten. „Für uns steht fest: Politisch ist Gerhard Schröder mit seinen Positionen in der SPD isoliert.“

Kein Verstoß gegen die Parteiordnung

Die Schiedskommission des Unterbezirks Region Hannover hatte am 14. Juli zu dritt verhandelt. Der Vorsitzende Heiger Scholz hatte den sich über neun eng bedruckte Seiten erstreckenden Bericht mit der Argumentation und den Schlussfolgerungen unterschrieben, am Montag wurde er nach letzten Abstimmungen veröffentlicht. Der Antragsgegner, also Schröder, habe sich „eines Verstoßes gegen die Parteiordnung nicht schuldig gemacht“, lautet die Entscheidung. Gemäß dem Gesetz über die politischen Parteien kann ein Mitglied allerdings nur ausgeschlossen werden, wenn es „vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt“ (Paragraph 10).

Die Schiedskommission hat Schröders Verhalten und seine Äußerungen zu Putins Krieg, ebenso seine Freundschaft zum russischen Präsidenten, aus der Schröder nie einen Hehl gemacht hat, ausführlich daraufhin untersucht, ob dadurch ein Schaden für die SPD entstanden sei, der einen Ausschluss rechtfertigen würde. In einer Pressemitteilung der SPD Hannover heißt es, Schröder habe sich eines Verstoßes gegen die Parteiordnung nicht schuldig gemacht, beziehungsweise sei ihm „ein derartiger Verstoß nicht nachzuweisen“.