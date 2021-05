Sicherheitslücke : Geplanter EU-Impfnachweis scheint nicht fälschungssicher sein

Aktualisiert am

Ein Arzt trägt nach einer Corona-Impfung mit dem Impstoff von Pfizer-Biontech diese in einen Impfpass ein. Bild: Lucas Bäuml

Die per Hand vorgenommenen Eintragungen in den gelben Impfpass, auf dem der EU-Impfpass fußt, sind leicht zu fälschen. So könnten auch Nichtgeimpfte sich einen EU-Impfpass erschleichen. Das Bundesgesundheitsministerium räumt die Sicherheitslücke ein.