Waldretter greifen Grüne an : „Auf den Kettensägen steht der Name Al-Wazirs“

Durch die Bäume dringt Hämmern, zwei Leute befestigen Wellblech auf dem Dach eines Baumhauses. Etwa 200 Personen leben mittlerweile im Dannenröder Forst. Sie haben zum Teil riesige Baumhäuser gebaut und auf den Waldwegen Hindernisse aus Baumstämmen aufgetürmt. Immer wieder sind Drahtseile über die Wege gespannt, die weit in den Wald und hoch in die Wipfel führen, wo dann eine Plattform hängt. Unten dazu ein Schild: „Wenn ihr das hier durchschneidet, fällt ein Mensch herunter.“

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Mit derlei radikalen Maßnahmen wollen Waldbesetzer die Rodung zum Ausbau der Autobahn 49 in Hessen verhindern. Seit mehr als vierzig Jahren wird an dem Projekt geplant. Nun soll mit dem Bau begonnen werden. Der Ausbau verlängert den schon bestehenden Teil der A49 von Kassel in Richtung Gießen. Bisher endet die Autobahn zwischendrin – und der Verkehr quält sich über Bundesstraßen weiter. 2016 beschloss der Bundestag den Bau. Die Landesregierung führt das Projekt aus, die Kreisparlamente sind dafür, und die Gerichte haben alle Klagen abgewiesen, zuletzt und endgültig das Bundesverwaltungsgericht im Juli. Trotzdem ist der Widerstand vor Ort immens. Für die hessischen Grünen ist das Projekt eine Zerreißprobe.

Seit 2014 regieren die Grünen in Hessen zusammen mit der CDU. In den Koalitionsverträgen von 2013 und 2018 wurde der Ausbau der Autobahn jeweils erwähnt. Von grünem Widerstand ist da keine Rede. Im Gegenzug finden sich in der Verkehrspolitik viele grüne Herzensanliegen, von Schnellradwegen über Flatratetickets. Es ist der sanfte Wandel, den die Grünen hier predigen: die kleinen Schritte aus der Regierungsverantwortung heraus. Doch nach dem dritten Dürresommer in Folge und einer Fridays-for-Future-Bewegung auf den Straßen ist das vielen Grünen-Anhängern vor Ort zu wenig.

„Zur Not raus aus der Regierung“

„Der Wald bleibt stehen“, ruft Barbara Schlemmer per Megafon durch die Bäume, dort, wo bald eine Schneise entstehen soll. Schlemmer ist Mitglied des Aktionsbündnisses „Keine A49“ und sitzt im Stadtrat von Homburg (Ohm) für die Grünen. Von den Parteifreunden in Wiesbaden trennen sie Welten. Sie sei mit Gleichgesinnten einmal wegen des A-49-Ausbaus im Landtag gewesen, sagt Schlemmer. Der grüne Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir habe sie hinausgeschmissen und gesagt: Die Zeit der Banner sei vorbei. Folgt man Schlemmers Erzählung, haben die Grünen ihren Kern verloren, da sie nicht versuchten, das Projekt zu stoppen. Schlemmer sagt, die Grünen in der Landesregierung „verweigern ein offenes Gespräch“. Es kämen nur „Plattitüden“, die Gründer der Grünen würden sich „angesichts der polierten Abgeschliffenheit im Grabe herumdrehen“.

Gerhard Keller ist nach eigenen Angaben ein solches Gründungsmitglied und auch vor Ort. Der Ausbau der A49 sei beschlossen, sagt er. Aber die Zeit habe sich geändert: „Die Erde brennt. Wir haben den dritten Dürresommer in Folge.“ Die Grünen würden zerstört, wenn sie nicht versuchten, das Vorhaben zu stoppen. „Zur Not raus aus der Regierung.“ Die Situation sei vergleichbar mit dem Rücktritt Joschka Fischers vom Amt des hessischen Umweltministers 1987 im Streit über die Atomkraft, danach zerbrach damals Rot-Grün. Die Grünen müssten mehr aus ihren Möglichkeiten machen.

„Wir kennen unsere Möglichkeiten“, sagt Katy Walther. Sie ist Landtagsabgeordnete der Grünen, an diesem Tag die einzige vor Ort – mit einem schweren Stand. Auf die Beschimpfungen ihrer Parteifreunde antwortet die drahtige Frau in Wanderschuhen stets: Es sei wichtig, im Austausch zu bleiben und einen wertschätzenden Umgang zu pflegen. Walther ist Sprecherin ihrer Fraktion für Straßenbau und Lärmschutz. Ihre Verteidigungslinie lautet: Wenn die CDU das Verkehrsressort hätte, sähe es in Hessen anders aus. Sie sei auch gegen den Ausbau, sagt Walther, doch es wäre „Willkür und Rechtsbruch“, das „gerichtsfest beschlossene Bundesprojekt“ zu stoppen.