Generationenkonflikt : Wie Lützerath die Grünen spaltet

Polizisten führen am Donnerstag in Lützerath eine Aktivistin ab. Bild: Frank Röth

Kathrin Henneberger steht am Ende des ersten Tages der Räumung von Lützerath etwas abseits. Von einem Erdwall aus, kaum 100 Meter von der Abbruchkante entfernt, beobachtet sie mit traurig-ernstem Blick das Geschehen. Es ist noch gar nicht lange her, da wäre die 35 Jahre alte Frau mittendrin gewesen, unter den Be­setzern des leergezogenen Weilers, der als letzter Ort für den Tagebau Garzweiler II abgebaggert werden soll. Sie hätte sich vielleicht in einem der Baumhäuser von „Lützerath lebt!“ verschanzt, sich womöglich sogar auf einen der zwölf Hochsitze gekettet, die Höhenretter der Polizei gerade im Hintergrund mühsam räumen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Henneberger kämpft schon seit gut zwei Jahrzehnten gegen den Braunkohletagebau im Rheinischen Revier, zunächst politisch bei den Kölner Grünen, dann als Aktivistin. Zuletzt war Henneberger bis 2020 Sprecherin von „Ende Gelände“, ei­ner Gruppierung, die mit Tagebaustürmungen und Schaufelradbaggerbesetzungen regelmäßig auf sich aufmerksam macht.