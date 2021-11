Geschichte des GBA : Im braunen Wasser der Nationalsozialisten

Aktualisiert am

Der ehemalige Generalbundesanwalt Max Güde, Bundesjustizminister Wolfgang Stammberger und der neue Generalbundesanwalt Wolfgang Fränkel am 30. März 1962 in Karlsruhe. Bild: picture alliance / AP Images

Es ist nichts Neues, dass die Behörden der 1949 gegründeten Bundesrepublik in deren ersten Jahrzehnten von ehemaligen NS-Funktionären durchsetzt waren. Mit der Aufarbeitung dieser Kontinuitäten machte unter den Ministerien 2005 das Auswärtige Amt den Anfang. Nun haben sich der Historiker Friedrich Kießling und der Jurist Christoph Safferling der Bundesanwaltschaft angenommen. Die Erkenntnisse ihrer von Generalbundesanwalt Peter Frank in Auftrag gegebenen Forschung haben sie jüngst in Karlsruhe vorgestellt. Die Belastung der obersten deutschen Strafermittler nennen die Wissenschaftler eine „massive Hypothek“.

Untersucht haben sie die Jahre 1950 bis 1974; ihre Erkenntnisse sind auch in der Studie „Staatsschutz im Kalten Krieg – Die Bundesanwaltschaft zwischen NS-Vergangenheit, Spiegel-Affäre und RAF“ erschienen. Darin wird deutlich: Einen personellen Bruch mit dem Nationalsozialismus gab es auch beim Generalbundesanwalt nicht. 1953, so schildern es Safferling und Kießling, waren 80 Prozent der Juristen der Karlsruher Behörde auch schon im NS-Justizsystem tätig gewesen. Noch zehn Jahre später lag der Anteil ehemaliger NSDAP-Mitglieder unter den leitenden Bundes- und Oberstaatsanwälten bei 75 Prozent. 1966 waren zehn von elf verantwortlichen Bundesanwälten ehemalige NSDAP-Mitglieder. Diese formale Betrachtung der Parteimitgliedschaft gibt über das Verhalten im Nationalsozialismus zwar nur begrenzt Auskunft, sie diente den Wissenschaftlern aber als Ausgangspunkt.