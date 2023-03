Herr Generalleutnant Marlow, die Europäische Union unterstützt die Ukraine bei der Ausbildung ihrer Armee. Allerdings dürfte es in Europa wenige Soldaten geben, die mehr Kampferfahrung haben, als die Verteidiger der Ukraine. Was können sie denen eigentlich noch beibringen?

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Ich denke, beim Umgang mit den verschiedenen Waffensystemen auf dem Gefechtsfeld ist das so. Manches im militärischen Denken der ukrainischen Armee ist aber noch geprägt von der Sowjetzeit, und das unterschiedet sich doch recht deutlich von unseren Einsatz- und Führungsgrundsätzen.

Aber wurde nach der Krim-Annexion 2014 nicht schon viel verändert?

Ja, ausdrücklich. Das ist einer der Gründe, warum sich die Ukrainer so bravourös schlagen. Nichtsdestotrotz sehen wir bei der Führung der Verbände eine Art Hybrid zwischen der alten Denkwelt und dem, was die NATO machen würde. Und ich sage mal mit einem gewissen Stolz: Die Verbindung von Auftragstaktik und dem komplexen Gefecht der verbundenen Waffen, behaupte ich, kann weder im Westen noch im Osten jemand so gut wie wir. Ob die Ukrainer das dann auch anwenden wollen, ist Sache der Ukrainer.

Können Sie da ein Beispiel nennen?

Ja, etwa das System Panzergrenadier, also die Verbindung von Schützenpanzer und auf- und abgesessener Infanterie. Das ist ein Konzept, das wir für sehr effizient halten vor allem im Zusammenwirken mit Kampfpanzern. Die Ukrainer erhalten den Schützenpanzer Marder und den Kampfpanzer Leopard. Um nur zwei Beispiele zu nennen, mit denen wir die Ukraine unterstützen. Ein weiterer Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist der folgende: Die ukrainische Armee ist seit dem russischen Angriff stark gewachsen, neben den aktiven Streitkräften kämpfen viele Reservisten und auch Zivilisten, die im Prinzip zum ersten Mal Uniform tragen. Da können wir schon eine Menge professionelles Handwerk vermitteln, aber auch unsere Einsatzgrundsätze. Gemessen an dem, was sie wissen können, schlagen sie sich beeindruckend.

Ist die zur Verfügung stehende Ausbildungszeit ausreichend?

Wir haben die notwendigen Ausbildungsinhalte auf das „kriegsnotwendige Handwerkszeug“ gestrafft und damit exakt auf die Bedürfnisse der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten zugeschnitten.

Was leistet bei alledem die Europäische Union und ihre Trainingsmission?

Unter dem Dach der EU sollen in diesem Jahr mehr als 15.000 ukrainische Soldaten ausgebildet, in Polen, in Spanien, Frankreich und anderen Ländern. In Deutschland wollen wir bis zu 9000 Soldaten ausbilden. Im vorigen Jahr, seit wir die Ausbildung an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet haben, waren es etwa 1100. Die Kurve geht also steil nach oben. Die Briten engagieren sich sehr in der Grundausbildung und haben bereits mehr als 5000 ukrainische Soldaten trainiert.

Wenn jetzt so viele Länder ausbilden, Briten, Amerikaner, Polen und die Bundeswehr – gibt es nicht ein Harmonisierungsproblem, alle Armeen sind doch recht verschieden. Oder fügt sich das alles nach NATO-Standard?