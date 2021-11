Aktualisiert am

Krisenstab in Berlin : Erfahrener General zieht gegen Corona ins Feld

Generäle sind in der Bundesrepublik in der Regel weder populär noch politisch. Ausnahmen gab es aber. Etwa Hans-Peter von Kirchbach, der General, der während der Oderflut 1997 den Einsatz von bis zu 30.000 Bundeswehrsoldaten koordinierte. Damals wurde die Bundeswehr auch in den Herzen der Leute östlich der Elbe zur „Armee der Einheit“.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Oder Jörg Schönbohm, der als Inspekteur des Heeres maßgeblichen Anteil am Zusammenwachsen der deutschen Streitkräfte nach 1990 hatte. Nach seiner militärischen Laufbahn wurde er als CDU-Politiker und Innenminister in Brandenburg erfolgreich.