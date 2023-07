Professor Lutz Götze vertritt das PEN-Zentrum in Deutschland im Rat für Deutsche Rechtschreibung. In diesem Leserbrief schildert er, wie die Gender-Befürworter des Gremiums ihr erstes Ziel erreicht hätten.

Horaz beschreibt es höchst anschaulich in seiner ars poetica: Großen Ankündigungen folgen allzu oft in der Wirklichkeit Bagatellen. „Hohle Versprechungen“ nennt es der Volksmund. Die aktuelle innenpolitische Debatte in Deutschland – sei es über das „Gebäudeenergiegesetz“ oder das Ewigkeitsthema Ehegattensplitting – ist beredtes Beispiel dessen. Warum also sollte es beim Dauerstreit um das „Gendern“ anders oder gar besser sein?

Am 14. Juli 2023 tagte in Eupen im deutschsprachigen Teil Belgiens der Rat für deutsche Rechtschreibung, um das „Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung – Regeln und Wörterverzeichnis“ zu verabschieden. Dies gelang. Der Auftraggeber, also die deutsche Kultusministerkonferenz sowie die Regierungen der anderen Länder – Österreich, die deutschsprachige Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg sowie die deutsche Gemeinschaft Belgiens – wird das Dokument dankbar zur Kenntnis nehmen.

Freilich interessiert das die Öffentlichkeit mitnichten. Sie erwartete stattdessen vom Rat fundierte und eindeutige Beschlüsse zum Gebrauch der „Sonderzeichen“ – Asterisk (Sternchen), Unterstrich, Doppelpunkt, Binnenmajuskel oder Schrägstrich – im Bereich Schule und öffentliche Verwaltung. Das derzeitige Chaos ist immens: Im Grunde macht jeder, was er will. Immer häufiger kommt es zu Sanktionen bei Examensarbeiten, Anträgen auf Fördergelder oder geplanten Beförderungen: Wer nicht gendert, wird bestraft! Die Sprachpolizei wütet.

Die Mehrheit bestimmt, die Minderheit genießt Schutz – nicht umgekehrt

Die bisherige Situation lässt sich etwa so beschreiben: Der Rat hatte sich, zuletzt 2021, dazu durchgerungen, diese Sonderzeichen nicht zu empfehlen, weil sie nicht zum Inventar der Orthographie (Rechtschreibung) gehörten. Er verwies zu Recht auf die Gefahren, die die flächendeckende Verwendung dieser Zeichen brächten: Die Einheit im deutschen Sprachraum, die Verständlichkeit und Lesbarkeit der Texte, die Korrektheit des sprachlichen Ausdrucks, die Übersetzbarkeit sowie die Erlernbarkeit bei Mutter- wie Fremdsprachlern würden beseitigt beziehungsweise erschwert.

Ich füge hinzu, dass die überwältigende Mehrheit der Deutschsprachigen Sternchen und andere Sonderzeichen aus den genannten Gründen ablehnt. Obendrein haben sie andere und weit wichtigere Probleme: Inflation, Langzeit-Covid, Klimakatas­trophe, Ukrainekrieg. Der fundamentale Grundsatz der Demokratie, dass nämlich die Mehrheit bestimmt und die Minderheiten Schutz genießen – nicht umgekehrt –, würde zudem außer Kraft gesetzt.

Eine klärende und eindeutige Stellungnahme des Rates – einzige legitimierte Institution in der Frage der Rechtschreibung – wäre mithin vonnöten gewesen. Doch der kreißende Berg gebar ein Mäuschen! Man wolle, heißt es, die weitere sprachliche Entwicklung beobachten und abwarten: „Diese Wortbinnenzeichen gehören nicht zum Kernbestand der deutschen Orthografie ... Ihre Setzung kann in verschiedenen Fällen zu grammatischen Folgeproblemen führen, die noch nicht geklärt sind.“ Geht es noch flauer und inhaltsleerer?

Feigheit? Schlitzohrigkeit? Oder Populismus?

Schon vorher hatte sich bereits angedeutet, dass der Rat in dieser Frage vollkommen zerstritten ist. Die Gegner der Sonderzeichen, darunter der Verfasser, verwiesen auf die erwähnten Gefahren sowie auf innersprachliche Fehler, Ungenauigkeiten, Absurditäten („Krankenschwesterin“, „Mitgliederin“, statt „Mutter“ solle es hinfort „gebärende Person“ heißen), unästhetische Texte (im Goethe-Institut werden Stellenausschreibungen mit „mensch“ statt des üblichen „m/w/d“ gekennzeichnet) und allgemeine Unsicherheit vor allem in den Schulen, falls der Rat nicht nur seine Stellungnahme von 2021 bekräftigte, sondern aus der Empfehlung zumindest einen Handlungsvorschlag ableitete.