Der Wissenschaftsrat wusste, auf welches Glatteis er sich mit seiner Bestandsaufnahme zur Geschlechterforschung in Deutschland begeben hat. Für viele sind „Gender Studies“ gar keine Wissenschaft. Der Vorsitzende des Wissenschaftsrats (WR), der Heidelberger Neurologe Wolfgang Wick hob am Montag bei der Vorstellung der Empfehlungen nicht umsonst hervor, dass zu einer soliden Forschung die nötige Distanz zum eigenen Forschungsobjekt ebenso gehöre wie die Ergebnisoffenheit.

Er stellte auch klar, dass Geschlechterforschung und Gleichstellungspolitik unbedingt zu unterschieden seien, auch wenn inhaltliche Berührungspunkte und sinnvolle Kooperationen bestünden. „Die Forschung darf nicht auf eine Zuarbeit für Gleichstellungsziele verkürzt werden“, sagte Wick.

So distanziert der Wissenschaftsrat sich also zu den Überidentifikationen mancher Forscherinnen äußerte, so klar wendete er sich gegen „Diffamierungen und personenbezogene Angriffe“ auf Wissenschaftler, in zunehmendem Maße auch auf Studenten des Faches. „Der Wissenschaftsrat betrachtet derartige Angriffe als nicht hinnehmbar und bekräftigt nachdrücklich seine Empfehlungen zum verlässlichen Schutz von Forschenden und Studierenden durch die wissenschaftlichen Einrichtungen“, heißt es in dem Papier.

Im Sommersemester 2023 gab es insgesamt 173 Professuren an deutschen Hochschulen über eine Voll- oder Teildenomination in der Frauen- und/oder Geschlechterforschung. Davon entfielen 127 auf Universitäten, darunter 18 mit Volldenomination. Die meisten Universitätsprofessuren fanden sich in Nordrhein-Westfalen (49 mit Schwerpunkten an den Universitäten Bielefeld, Köln, Bochum, Duisburg-Essen und Münster mit je fünf Professuren) und in Berlin (27 mit jeweils neun Professuren an Humboldt-Universität und FU Berlin). In Hessen fanden sich elf und in Niedersachsen neun Professuren.

Prekär ausgestattete Lehrstühle

In Berlin ist neuerdings ein Systematik-Lehrstuhl an der evangelisch-theologischen Fakultät als Professur für „Systematik und Gender Studies“ ausgeschrieben worden. An Theologischen Hochschulen gab es zwei solcher Professuren, an den Kunsthochschulen sieben. An den Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) waren es 37 mit einer Denomination in der Frauen- und/oder Geschlechterforschung, darunter sechs Volldenominationen. Die meisten dieser Lehrstühle sind aus Sicht des Wissenschaftsrats allerdings prekär ausgestattet. Der WR empfiehlt deshalb eine auskömmliche Ausstattung der entsprechenden Lehrstühle.

Am leichtesten haben es die Mediziner, die weibliche Perspektive in der Forschung zu berücksichtigen. Die unterschiedliche Symptomatik eines Herzinfarkts bei Frauen und Männern, der unterschiedliche Verlauf einer akuten Corona-Erkrankung sind nur die bekanntesten Beispiele für eine „geschlechtersensible Medizin“. Sozialwissenschaften, Erziehungswissenschaften und andere geisteswissenschaftliche Fächer können immer auf die gesellschaftlichen Implikationen bei allen Fragen der Geschlechtsdifferenzierung verweisen.

In den Naturwissenschaften, in den Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, sowie in den Lebenswissenschaften und in der Informatik spielen Fragen der Geschlechterdifferenzierung aus Sicht des Wissenschaftsrats bisher eine zu geringe Rolle. Große Entwicklungsmöglichkeiten sieht er vor allem in der außerhochschulischen Forschung und der Ressortforschung. Die Geschlechterforschung solle strategisch für nationale und internationale Kooperationen und die Weiterentwicklung des eigenen Forschungsprogramms genutzt werden, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgruppe, die Marburger Historikerin Margit Szöllösi-Janze.

Allerdings, wandte der Vorsitzende Wick ein, wolle man nicht einer Verpflichtung das Wort reden. Die Geschlechterforschung sei ein „dynamisches und auch international zukunftsträchtiges Forschungsfeld mit großer Transferrelevanz“, sagte Wick, es gebe international erheblichen Nachholbedarf. Auch wenn es jetzt schon viele Zentren für Geschlechterforschung gibt, empfiehlt der WR den Hochschulen, sich noch intensiver um die Einwerbung von Verbundprojekten zu bemühen. Auf insgesamt 150 Seiten mit konkreten Schritten empfiehlt der WR vor allem die interdisziplinäre Perspektive.