Eine Sommerwandertour mit Winfried Kretschmann und Strohhut gibt es in diesem Jahr nicht. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg will sich im Urlaub ganz auf die Frage aller Fragen konzentrieren, ob er für seine Partei noch einmal in den Wahlkampf ziehen soll. Im September will Kretschmann, derzeit 71 Jahre alt, entscheiden, ob er das Amt auch mit 73 noch bekleiden will.

Kurz vor der Sommerpause ist jedenfalls von einem Ende nicht viel zu spüren, im Gegenteil: Die grüne Staatskanzlei hat so einiges organisiert, um zu demonstrieren, in welchen unterschiedlichen Milieus und Gesellschaftsschichten ihr Ministerpräsident zu vermitteln ist. Vor zwei Wochen weihte Kretschmann eine Jubiläumsausstellung der Hip-Hopper „Die Fantastischen Vier“ im Stuttgarter Stadtpalais ein. „Sprachwitz“, befand der Ministerpräsident, sei das beste Mittel zur Bekämpfung des Populismus. Und weil Kretschmann die meisten Lieder der „Fantas“ nicht gehört hat, schlug er eine gewagte Brücke von Homer bis Smudo.