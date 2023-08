FAZ Plus Artikel: Werben um CDU-Mitglieder : Nur 0,42 Prozent gingen zur AfD

Die AfD tut so, als sei sie besonders attraktiv für enttäuschte CDU-Mitglieder. Das stimmt nicht. Gemessen an der Mitgliederzahl, hat die CDU nur im Promillebereich an die „Alternative“ verloren.