Ermittler haben in München ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk zerschlagen. Der Fall zeigt, wie Kriminelle aus dem Ausland gezielt ausnutzen, dass es in Deutschland keine Bargeldobergrenze gibt.

Die Spur des Geldes verliert sich in den Filialen zweier Münchner Banken. Regelmäßig hob der italienische Geschäftsmann Maurizio Rullo bei der Stadtsparkasse und bei der Hypovereinsbank hohe Summen von Firmenkonten ab. An manchen Tagen nahmen er und seine Geschäftspartner 900.000 Euro auf einmal mit. In welcher Stückelung ist nicht bekannt; in 100-Euro-Scheinen wäre es ein Aktenkoffer voll Geld. Innerhalb von dreieinhalb Jahren verließen Rullo und seine Partner die Münchner Banken mit 68,9 Millionen Euro. Wohin sie damit gingen und was sie damit machten, können die Ermittler nicht nachvollziehen.

Offiziell handelte Rullo mit Schrott. Seine Firma TM Commodities, Sitz in der Münchner Innenstadt, nicht weit vom Viktualienmarkt, kaufte tonnenweise Altmetall in Slowenien. Dutzende Lastwagen voll fuhren jeden Monat zu einem Lager im oberbayerischen Eglharting. So jedenfalls stand es in Frachtpapieren. Nachbarn dort sagen: „Nie gesehen.“

Mitte Februar hat die Polizei Maurizio Rullo und mit ihm ein gutes Dutzend mutmaßlicher Komplizen festgenommen. Italienische und deutsche Ermittler gehen davon aus, dass sie ein ganzes Geflecht aus Scheinfirmen aufgebaut hatten, von Kroatien über Bulgarien, Ungarn bis Italien und Deutschland. Mit Schrott handelte die TM Commodities demnach nur auf dem Papier. Die Millionen, die über ihre Konten flossen, aber waren echt. München als Firmensitz hatte Rullo dafür mit Bedacht gewählt, das zeigen gemeinsame Recherchen von „Report München“, dem ARD-Studio Rom, dem MDR und der F.A.Z. Der große Standortvorteil: Anders als in den meisten europäischen Ländern gibt es in Deutschland so gut wie keine Beschränkungen beim Umgang mit Bargeld. Und kaum Kontrollen.

Auf Rullos Spur kamen die deutschen Ermittler erst über Umwege. Das Bundeskriminalamt wertete 2019 die „Paradise Papers“ aus, einen Leak mit Millionen Dokumenten aus Steueroasen. Sie stießen auf zwei Holdings auf Malta. Einer der Eigentümer hatte auch Firmen in München und, das erfuhren die BKA-Beamten von ihren italienischen Kollegen, er stand im Verdacht, Verbindungen zur ’ndrangheta zu haben, der kalabrischen Mafia. Sie analysierten die Firmenkonten und entdeckten auffällige Überweisungen, die sie schließlich zur TM Commodities und dem Geflecht drum herum führten.

In Italien wäre Rullo nicht an das Bargeld gekommen

Als die Ermittler sahen, dass von den Konten Millionen Euro abgehoben wurden, wunderten sie sich. Meist funktioniert Geldwäsche andersherum: Bargeld aus kriminellen Geschäften, etwa dem Drogenhandel, wird über Restaurants, Autosalons oder Immobiliengeschäfte in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Die illegale Herkunft wird so verschleiert. Rullo und seine Komplizen, so der Verdacht, taten das Gegenteil: Sie nahmen das Geld, das durch die Scheingeschäfte mit dem Schrott auf dem Papier ja schon sauber war, und ließen es verschwinden.

Unter dem Decknamen „Black Steel“ ermittelte auch die Polizei in Mailand gegen Rullo. Die Abteilung für Umweltkriminalität hörte Gespräche ab, observierte Verdächtige und versteckte Überwachungskameras vor einer Anlage zur Aufbereitung von Altmetall. In Italien handelte Rullo tatsächlich mit Schrott. Er kaufte auf, was er auf dem Schwarzmarkt bekommen konnte: Autoteile, Kupferkabel, Industrie- und Bauschrott. Dann verkaufte er das Material, das rechtlich als Müll galt, mit großem Gewinn weiter an Gießereien und Stahlwerke – als aufbereitetes Altmetall. Dank der Überwachungskameras an seiner Anlage aber sahen die Ermittler: Obwohl dort laut den Geschäftsunterlagen Tausende Tonnen Metallmüll aufbereitet wurden, also etwa von Schadstoffen befreit, fuhren kaum Lastwagen vor. Rullo deklarierte den Schrott offenbar nur um.