Ermittler haben in München ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk zerschlagen. Der Fall zeigt, wie Kriminelle aus dem Ausland gezielt ausnutzen, dass es in Deutschland keine Bargeldobergrenze gibt.

Die Spur des Geldes verliert sich in den Filialen zweier Münchner Banken. Regelmäßig hob der italienische Geschäftsmann Maurizio Rullo bei der Stadtsparkasse und bei der Hypovereinsbank hohe Summen von Firmenkonten ab. An manchen Tagen nahmen er und seine Geschäftspartner 900.000 Euro auf einmal mit. In welcher Stückelung ist nicht bekannt; in 100-Euro-Scheinen wäre es ein Aktenkoffer voll Geld. Innerhalb von dreieinhalb Jahren verließen Rullo und seine Partner die Münchner Banken mit 68,9 Millionen Euro. Wohin sie damit gingen und was sie damit machten, können die Ermittler nicht nachvollziehen.

Offiziell handelte Rullo mit Schrott. Seine Firma TM Commodities, Sitz in der Münchner Innenstadt, nicht weit vom Viktualienmarkt, kaufte tonnenweise Altmetall in Slowenien. Dutzende Lastwagen voll fuhren jeden Monat zu einem Lager im oberbayerischen Eglharting. So jedenfalls stand es in Frachtpapieren. Nachbarn dort sagen: „Nie gesehen.“