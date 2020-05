Urteil zu EZB-Politik : Karlsruher Knall

Die europäische Rechtsgemeinschaft steht eigentlich immer am Scheideweg. Denn um die Bindung an das Recht muss nicht nur in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union täglich gerungen werden – gerade auch die Organe der EU selbst, die ihre Legitimation über die Staaten und ihre Parlamente von den Bürgern beziehen, müssen die ihnen verliehenen Kompetenzen achten. Wenn man das als – deutsche – Prinzipienreiterei ansehen will, so muss man immerhin sagen: es geht um das Demokratieprinzip.

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. F.A.Z.



Und darum geht letztlich auch der Streit über die Befugnisse der Europäischen Zentralbank (EZB), über die der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts an diesem Dienstag entscheiden wird. Die acht Richter unter Vorsitz des scheidenden Gerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle werden bei der Verkündung coronabedingt auf Abstand zueinander gehen.