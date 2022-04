Geld für Ukraine-Flüchtlinge : Nach einer halben Stunde mit Lindner hatte Scholz ein Angebot

Welche Leistungen erhalten die Flüchtlinge aus der Ukraine? Und wer kommt dafür auf? Im Kanzleramt wurde bis in die Nacht verhandelt. Danach hieß es für den Kanzler: Pulli aus, Anzug an.

Olaf Scholz hatte am Donnerstagnachmittag den Anzug gegen den Pullover getauscht. Denn der Kanzler von der SPD ging davon aus, dass die Beratung mit den Ministerpräsidenten zur Unterkunft und Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bis spät in die Nacht dauern würde. Um 16 Uhr begann die digitale Runde. Keine zwei Stunden später hatte sich die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit dem SPD-Kanzler in fast allen der 19 Punkte geeinigt, die in der Beschlussvorlage aufgeführt waren.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Die verbleibenden Punkte aber waren die entscheidenden. In ihnen ging es ums Geld. Die Länder hatten gefordert, dass der Bund für die Unterkunft aller Ukraine-Flüchtlinge aufkommen und zudem pauschal alle Kosten übernehmen sollte, bis die Flüchtlinge Zugang zu Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch erhalten, also zu Empfängern von Grundsicherung werden. Der Bund hatte zunächst reserviert reagiert. Die ganze Finanzierung war noch nicht abschließend geregelt, obwohl eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit den Staatskanzleichefs Severin Fischer (Berlin, SPD) und Nathanael Liminski (NRW, CDU) sowie Finanzstaatssekretär Werner Gatzer in drei Wochen reichlich Vorarbeit geleistet hatten.