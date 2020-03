Maßnahmen gegen Coronavirus : Bund und Länder einigen sich auf Kontaktverbot

Zur Eindämmung der Corona-Krise sollen Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich in ganz Deutschland verboten werden. Darauf verständigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder nach Informationen der F.A.Z. am Sonntag bei einer Telefonkonferenz in Berlin. Ausgenommen werden sollen Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

Eine Gruppe von zwölf Ländern hatte sich bereits vor der Schaltkonferenz im Grundsatz auf ein umfassendes Kontaktverbot verständigt. Dazu gehörten Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen. Demnach sollte es sich ausdrücklich nicht um eine Ausgangssperre, sondern um eine Art Kontaktverbot im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus handeln. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), stellte ein Papier vor, das diesen Kompromiss abräumte.

Unterdessen hieß es in München, Merkel habe das von Laschet ausgearbeitete Papier der Länder „abgeräumt“; es sei „fast alles“ von Bayern übernommen worden. Die neuen Maßnahmen wirkten wie eine Ausgangsbeschränkung. Alles weitere sei „Streit um Worte“ und „Rechthaberei von Laschet“. Laschet, so heißt es aus der CSU, werfe anderen Alleingänge vor – und präsentiere dann ein Papier, von dem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nichts gewusst habe.

Mehr in Kürze bei FAZ.NET