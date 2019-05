Gegen Clans und Rocker : Kriminelle Vielfalt

In diesem Haus in Essen führten die Behörden am vergangenen Freitag ein Razzia gegen „Al-Salam 313“ durch. Bild: dpa

Es war ein machtvolles Zeichen, das die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden am Mittwochmorgen setzten. Gleichzeitig durchsuchten 800 Beamte unter anderem in Essen, Hünxe, Velbert, Köln, Bonn und Siegburg 49 Wohnungen und Geschäftsräume von Personen, die mit der Vereinigung „Al-Salam 313“ in Verbindung stehen sollen. Anders als es der martialische Aufritt vermuten ließ, diente die Großrazzia nicht der unmittelbaren Gefahrenabwehr. Vielmehr ging es der Staatsanwaltschaft Essen und dem Essener Polizeipräsidium vornehmlich darum, weitere Beweismittel sicherzustellen. Höchste Vorsicht schien gleichwohl angezeigt, schließlich wird den 34 überwiegend aus dem Irak und Syrien stammenden Beschuldigten nicht nur der Handel mit Rauschgift, gefälschten Ausweisen und Sprachzertifikaten, sondern auch Waffenhandel vorgeworfen. „In solchen Fällen besteht für die Einsatzkräfte immer ein erhöhtes Risiko, weshalb zur Sicherheit mit größerer Stärke agiert werden muss“, sagt Niclas von Hobe, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Essen.

Weder trafen die Einsatzkräfte am Mittwoch auf gewaltsamen Widerstand, noch fanden sie in größerem Umfang Waffen. Dafür aber stießen sie auf Rauschgift und größere Summen Bargeld ungeklärter Herkunft. Zudem stellten die Ermittler zahlreiche Datenträger und Computer sicher. „Deren Auswertung wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen, wann wir eine erste Bilanz ziehen können, steht noch nicht fest“, sagt von Hoben. Was genau hinter „Al-Salam 313“ steckt, ist trotz langwieriger verdeckter Ermittlungen einstweilen unklar. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen ordnet die Gruppe derzeit nicht als Rocker wie die „Hells Angels“ oder die „Bandidos“ ein. Die Essener Ermittler dagegen sprechen von einer „rockerähnlichen Vereinigung“.

Fest steht aber, dass die Gruppierung „aus kriminell wirtschaftlichen Interessen“ Kontakte zu führenden Mitgliedern zweier krimineller türkisch-arabischer Clans in Essen unterhält, wie eine Sprecherin des nordrhein-westfälischen Innenministeriums dieser Zeitung sagt. „Es handelt sich jedoch nicht um Clan-Kriminalität, sondern um Bandenkriminalität mit Bezügen zur Organisierten Kriminalität.“

Anlass, das vergleichsweise neue Kriminalitätsphänomen „Al-Salam 313“ genau im Blick zu behalten, gibt es reichlich – zumal die Sicherheitsbehörden in Bremen, Berlin und auch in Nordrhein-Westfalen schon seit Jahren zahlreiche Kooperationen zwischen kriminellen Clans und Rockergruppen beobachten. In Bremen führte ein Mitglied des Miri-Clans sogar eine Zeitlang einen Rockerklub, um ihn gezielt für illegale Geschäfte einsetzen zu können. Und als es im Spätsommer 2016 in Erkrath bei Düsseldorf zu Massenschlägereien zwischen zwei arabischen Großfamilien kam, mischten dabei auch „Hells Angels“ mit. Nach Erkenntnissen der Ermittler gibt es zwischen „Al-Salam 313“ und „Hells Angels“ und „Bandidos“ ebenfalls Kontakte – die wiederum teilweise über Clan-Leute zustande gekommen sein sollen.

Gegründet wurde „Al-Salam 313“ vor einigen Jahren von dem aus dem Irak stammenden Mohammed M. Die Gruppierung nennt sich auch „Gefährten“ oder „Krieger Gottes“, obwohl das arabische Wort „salam“ Frieden bedeutet. Die 313 im Gruppennamen soll für die Anzahl der Gefährten stehen, die nach schiitischer Überzeugung mit dem Erlöser auf die Erde zurückkehren werden. Mitglieder von „Al-Salam 313“ präsentierten sich eine Zeitlang sehr selbstbewusst im Internet. Ähnlich wie Rocker traten die jungen Männer zunächst in Lederkutten auf. Nach Erkenntnissen der Ermittler knüpfte „Al-Salam 313“ rasch Kontakte zu den kriminellen Teilen der Clanfamilien El Zein und Miri. Doch 2017 soll Mohammed M. mit El Zein-Leuten in Konflikt geraten sein. Anlass dafür soll ein Streit über den Auftritt eines irakischen Sängers gewesen sein. M. und seine Gefolgsleute weigerten sich dem Vernehmen nach für den Auftritt Schutzgeld zu bezahlen, weshalb Clanmitglieder Ende 2017 die von M. in Essen betriebene Teestube verwüstet haben sollen. Die Ermittler werten den Vorfall als Hinweis auf einen größeren Streit um die Hoheit über höchst lukrative Geschäfte im Konzert- und Sicherheitsgewerbe.

Nach dem Teestuben-Überfall vor eineinhalb Jahren schien sich „Al-Salam“ der Clan-Macht zu fügen; Mohammed M. verkündete die Auflösung seiner Organisation, weder er noch seine Anhänger traten seither noch in ihren Kutten auf. Ihre kriminelle Aktivität beendete die Gruppe nach Einschätzung der Ermittler allerdings keineswegs. Vielmehr konzentrierte sie sich darauf, sich als Schutzmacht für Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak zu präsentieren. Offensiv wirbt „Al Salam 313“ damit, Kontakte bis in die Spitze der irakischen Regierung zu haben. Zugleich versucht Mohammed M. „irakische und syrische Flüchtlinge in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ‚Al-Salam 313‘ zu bringen“, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung von der zuständigen Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Essen erfuhr. „Dies erreicht er zunächst mittels einer logistischen Unterstützung dieser Personen, sobald sie in Deutschland sind.“ Unter anderem geht es um den Verdacht, dass M. mit dem Geschäftsführer einer Sprachschule in Siegburg zusammenarbeitete, um Sprachtests zu fälschen, die Migranten für ihr ausländerrechtliches Verfahren brauchen. Nach Erkenntnissen der Ermittler bekamen Prüflinge gegen Geld die Aufgaben entweder vorab oder konnten sich durch andere, sprachkompetentere Personen ersetzen lassen.