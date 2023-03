Warum arbeiten noch nicht so viele Ukrainer in Deutschland?

In Deutschland arbeiten weniger Ukrainer als in anderen Ländern – das liegt auch an den Sozialleistungen. Die meisten Flüchtlinge wollen erst Deutsch lernen und dann einen Job in ihrem Fachgebiet finden.

Nur wenige Ukrainer, die seit dem russischen Angriffskrieg nach Deutschland geflohen sind, haben hierzulande schon eine Arbeit, obwohl die meisten im erwerbsfähigen Alter sind und grundsätzlich arbeiten wollen. Das liegt zum einen daran, dass vor allem Frauen nach der russischen Invasion aus der Ukraine geflohen sind, oft mit Familienangehörigen.

Daher wird die Betreuung von Kindern oder die Pflege von Verwandten als einer der Hauptgründe dafür angeführt, dass einige der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in ihrem Zufluchtsland nicht erwerbstätig sind. Zum anderen sprechen die meisten noch kein Deutsch. Insgesamt ist die Quote an ukrainischen Flüchtlingen in Beschäftigung in der Bundesrepublik deutlich geringer als in anderen europäischen Ländern. Das zeigt auch eine Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte.