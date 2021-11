Union will Gesetz verschärfen : Soll es eine Straftat sein, einen gefälschten Impfausweis zu benutzen?

Das Landgericht Osnabrück hat in der vergangenen Woche einen Begriff benutzt, der Rechtspolitiker aufmerken lässt: Strafbarkeitslücke. Wer in der Apotheke einen gefälschten Impfausweis vorlegt, um ein digitales Impfzertifikat zu bekommen, mache sich nach der derzeitigen Rechtslage nicht strafbar, entschied die große Strafkammer. Für den Kampf gegen die Pandemie ist das ein Problem: Ungeimpfte können sich mit gefälschten Impfausweisen Zutritt zu Restaurants, Konzerten oder anderen Veranstaltungen verschaffen, die nur Geimpften offenstehen. Nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände wurden bisher 45 Millionen Impfausweise in Apotheken digitalisiert. Wenn dies einmal geschehen ist, gibt es keine Möglichkeit mehr zu prüfen, ob der Impfpass gefälscht ist.

Je häufiger die 2G-Regel angewendet wird, desto aktiver werden die Fälscher. Landeskriminalämter berichten, dass Anzeigen wegen gefälschter Impfausweise in die Höhe schießen – nun müssen sie die Verfahren wohl einstellen. Denn das Bundesjustizministerium hat offenbar nicht vor, das Strafgesetzbuch schnell zu ändern. Man prüfe, ob strafgesetzliche Anpassungen erforderlich seien, teilte das Ministerium mit.

Die Unionsfraktion im Bundestag will darauf nicht warten. Nach Informationen der F.A.Z. will sie am kommenden Donnerstag einen Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen, der die Lücke schließen soll. „Wer Impfpässe fälscht oder solche Fälschungen nutzt, gefährdet wissentlich das Leben und die Gesundheit anderer Menschen und erschüttert das Vertrauen in die Gesellschaft“, sagt Jan-Marco Luczak, rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Nach dem Gesetzentwurf, den die Fraktion am Mittwoch beschließen soll, drohen bis zu zehn Jahre Haft für die Fälschung von Gesundheitszeugnissen, die die Impfung gegen übertragbare Krankheiten nachweisen, sowie für deren Gebrauch.

Als die Paragraphen 277 und folgende des Strafgesetzbuchs entstanden, war an digitale Impfzertifikate noch nicht zu denken. Unter Strafe steht nur die Fälschung von Gesundheitszeugnissen zur Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesellschaften. Eine Apotheke aber ist keine Behörde, sondern ein privates Unternehmen. Daher kam das Landgericht Osnabrück zum Ergebnis, dass der Tatbestand nicht erfüllt ist. Im Gesetzentwurf der Unionsfraktion ist daher nicht mehr von der Täuschung von Behörden die Rede, unter Strafe soll künftig die Fälschung von Gesundheitszeugnissen beziehungsweise deren Gebrauch „zur Täuschung im Rechtsverkehr“ stehen. Die bisherige Beschränkung sei nicht mehr sachgerecht, heißt es in der Gesetzesbegründung.

Die Täuschung bei Impfnachweisen über übertragbare Krankheiten sowie die bandenmäßige und gewerbsmäßige Fälschung regelt der Gesetzentwurf als besonders schweren Fall der einfachen Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Das Strafmaß von bisher maximal einem Jahr wurde hier auf zwei Jahre heraufgesetzt. Der CDU-Politiker Luczak weist darauf hin, dass das Problem schon lange bekannt sei. Bereits im Mai habe die Union Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) zum Handeln aufgefordert, sagt er. Auch die Justizministerkonferenz habe im Juni einstimmig für eine Anpassung des Strafgesetzbuches plädiert.

Im Ministerium weist man allerdings darauf hin, dass andere Gerichte die Rechtslage anders beurteilen als das Landgericht Osnabrück. So hat das Amtsgericht Wolfsburg im Oktober einen Mann zu einer Geldstrafe verurteilt, der seinen gefälschten Impfausweis in einer Apotheke digitalisieren lassen wollte. Das Gericht stützte sich dabei aber nicht auf den Tatbestand der Fälschung von Gesundheitszeugnissen, sondern auf Urkundenfälschung. Ob diese Norm in diesem Fall anwendbar ist, ist umstritten. Nach Auffassung der Osnabrücker Richter sind die Normen über die Fälschung von Gesundheitszeugnissen eine Privilegierung gegenüber der Urkundenfälschung, sodass der Rückgriff auf die schärferen Vorschriften unzulässig ist. Auch große Teile der Wissenschaft sehen es so.