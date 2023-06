Der 17. Juni ist eine Ausnahmeerscheinung in der Geschichte der gesetzlichen Feiertage der Bundesrepublik. Der „Tag der deutschen Einheit“ hatte nicht nur von Anfang an einen besonders schweren Stand. Auch die Argumente für seine Abschaffung wichen vom gängigen Man­tra der Arbeitgeberentlastung und der Steuermehreinnahmen ab. Schon drei Jahre nach dem Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953 veröffentlichte die F.A.Z. einen Vorschlag, der die herkömmliche Feiertagslogik – „Feiern und Gedenken kann nur, wer nicht arbeiten muss“ – auf den Kopf stellte.

Herausgeber Jürgen Eick plädierte in einem Leitartikel dafür, den 17. Juni zu einem „Arbeitstag für die Wiedervereinigung“ zu erklären. Alle Bundesbürger sollten an diesem Tag unentgeltlich ihrer Berufstätigkeit nachgehen. Der Ertrag sollte in einen gesamtdeutschen Fonds fließen mit dem Ziel „alle Bestrebungen zur Wiedervereinigung zu unterstützen und speziell der deutschen Bevölkerung der Sowjetzone zu helfen, wo immer es nach Lage der Dinge möglich erscheint“.