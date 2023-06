Es habe auch schöne Momente in der DDR gegeben, sagt Bundespräsident Steinmeier. Er erinnerte aber auch an den Überwachungsstaat. Vergleiche zu heute seien „eine Lüge“.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit Blick auf den 17. Juni 1953 vor einer Verklärung von Geschichte gewarnt. „Privates Glück, schöne Momente gab es auch in der Diktatur. Die Erinnerung daran ist niemandem zu nehmen“, sagte Steinmeier am Freitag in einer Gedenkstunde des Bundestages zu dem Volksaufstand in Ostdeutschland vor 70 Jahren. Das Staatsoberhaupt erinnerte aber zugleich an den monströsen Überwachungs- und Bespitzelungsapparat des DDR-Regimes.

Der Bundespräsident nannte es „eine fadenscheinige Lüge, wenn die Gegner unserer Demokratie, wenn Populisten und Extremisten behaupten, es sei heute ,genau wie damals‘“. Die SED-Diktatur habe „bis in den letzten Winkel des Alltags der Menschen“ hineingereicht. „Leben in der Diktatur, das bedeutete eben auch, am Telefon nicht das zu sagen, was man sagen wollte, in der Schule nicht das zu schreiben, was man für richtig hielt, im Treppenhaus zu schweigen oder in der Kneipe die Stimme zu senken“, unterstrich Steinmeier.

Der Bundespräsident würdigte den Mut der Männer und Frauen des 17. Juni 1953: „Was damals geschah, war eine Massenerhebung gegen die Diktatur. Ein Volksbegehren für die Demokratie.“ Am 17. Juni 1953 hatten in der gesamten DDR etwa eine Million Menschen gegen höhere Arbeitsnormen, aber auch gegen die Sozialistische Einheitspartei SED und für freie Wahlen und mehr Wohlstand demonstriert. Die sowjetische Besatzungsmacht und die DDR-Volkspolizei stoppten die Proteste. Mindestens 55 Menschen wurden getötet, mehr als 10.000 wurden verhaftet.

„Der Volksaufstand vom 17. Juni ist ein herausragendes Ereignis der deutschen Freiheitsgeschichte“, sagte Steinmeier. 1989 hätten sich Frauen und Männer in vielen Städten der DDR die Demokratie dann erkämpft. Auf dieses historische Verdienst „sollten wir in ganz Deutschland stolz sein“.

Steinmeier: Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine

Nach 1989 sei auch ein geeintes Europa Wirklichkeit geworden, das heute wieder bedroht sei durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. „Die sogenannte Größe, zu der (der russische Präsident Wladimir) Putin sein Land zurückführen will, ist in Wahrheit nichts anderes als Diktatur, Gewaltherrschaft und imperialistischer Wahn“, sagte Steinmeier. „Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Wahn Europas Friedens- und Freiheitswerk zerstört.“ Deshalb stehe Deutschland fest an der Seite der Ukraine.

Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) erinnerte in der Gedenkstunde an den Freiheitswillen der Frauen und Männer von damals. Sie zog eine Parallele zur friedlichen Revolution von 1989: „Was 1953 mit brachialer Gewalt unterdrückt wurde, fand 1989 eine späte Vollendung.“

In der Gedenkstunde wurden auch Erinnerungen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen vorgetragen, unter anderem eines Arbeiters aus den Leuna-Werken.