Gedächtnisforschung : Wie erinnern wir uns an Politik?

Welches politische Ereignis des Jahres 2019 ist Ihnen am deutlichsten im Gedächtnis geblieben?

(Markowitsch überlegt lange.) Tja. Immer wieder das, was Trump sagt.

Geht mir auch so. Trump – und dann noch Greta Thunberg. Die verfolgen einen. Ich habe dann aber mal bei Wikipedia nachgeschaut, was unter dem Stichwort „2019“ für wichtige Ereignisse genannt sind. Der Terroranschlag in Christchurch, die Ibiza-Affäre in Österreich, die Hongkong-Proteste, die türkische Offensive in Nordsyrien. Außerdem Gipfel, Gesetze, Gefechte. Warum erinnern wir uns vor allem an Trump?