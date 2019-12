Geben die „Völkischen“ in der AfD den Ton an?

Neue Parteiführung : Geben die „Völkischen“ in der AfD den Ton an?

Björn Höcke war auf dem Parteitag in Braunschweig nur eine Randfigur. Der Frontmann des radikalen „Flügels“ der AfD, in dem sich völkische und rechtsnationale Anhänger in einem Netzwerk zusammengeschlossen haben, sprach kein einziges Mal zu den Delegierten. Auch bei den Wahlen trat er nicht an. Seine Gegner sagen, er sei zu feige dazu. Denn Höcke laufe Gefahr, bei Wahlen zu scheitern. So würde er seinen Nimbus als große Führungsgestalt der AfD verlieren.

Dabei hatte der thüringische Landeschef auf dem Kyffhäuser-Treffen des „Flügels“ im Juli seinen Anhängern vollmundig versprochen: „Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.“ Das hatte den nun frischgebackenen Ehrenvorsitzenden und damaligen AfD-Chef Alexander Gauland geärgert, dessen Verhältnis zu Höcke trotz öffentlichen Lobs mittlerweile erkaltet ist.