„NSU 2.0“ : Generalbundesanwalt sieht sich für Drohschreiben nicht zuständig

Seit Längerem fordern Politiker, der GBA solle die Ermittlungen zu rechtsextremen Drohschreiben übernehmen. Auch in Frankfurt hat man sich längst an die obersten Ermittler gewandt.

Generalbundesanwalt Peter Frank nach dem Anschlag in Halle am 10. Oktober 2019 Bild: dpa

Der Generalbundesanwalt sieht momentan keinen Anlass, die Ermittlungen wegen rechtsextremer Drohschreiben zu übernehmen, die im Namen des „NSU 2.0“ verschickt wurden. Bisher gebe es keine Anhaltspunkte für eine Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft, sagte ein Sprecher am Montag.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. F.A.Z.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hatte schon am 10. Juli um eine entsprechende Prüfung gebeten, wie am Montag bekannt wurde. Hierbei beschränkten sich die Frankfurter Ermittler auf die Bedrohungen der Linken-Politikerinnen Janine Wissler, Martina Renner und Anne Helm. Wissler ist Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag, Renner Abgeordnete des Bundestages, Helm Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus.

Die Beschränkung auf die drei Frauen ist darauf zurückzuführen, dass für die Strafverfolgung grundsätzlich die Landesebene, die Bundesanwaltschaft dagegen nur in gesetzlich geregelten Ausnahmefällen zuständig ist. Die Karlsruher Ermittler übernehmen etwa dann, wenn es um Terrorismus oder Landesverrat geht. Zu den Delikten, für die der Generalbundesanwalt ferner zuständig ist, zählt die verfassungsfeindliche Verunglimpfung von Verfassungsorganen. Hierauf stützt sich das Schreiben aus Frankfurt, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft der F.A.Z. bestätigte.

„In fortlaufendem und engem Kontakt“

Die Verunglimpfung, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft wird, muss „in einer das Ansehen des Staates gefährdenden Weise“ geschehen; der Täter muss sich zudem „für Bestrebungen gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze einsetzen.“

Diese Voraussetzungen hält man bei der Bundesanwaltschaft nicht für erfüllt, eine offizielle Antwort an die Frankfurter Staatsanwaltschaft steht aber noch aus. Der Sprecher in Karlsruhe hob hervor, dass man wegen der Serie von Drohmails, etwa der Absender „NSU 2.0“, „Staatsstreichorchester“ sowie „NationalSozialistischeOffensive (NSO)“, in „fortlaufendem und engem Kontakt“ mit den ermittelnden Landesjustizbehörden stehe.

Am Wochenende waren weitere Drohschreiben bekanntgeworden. Unter anderen der FDP-Politiker Konstantin Kuhle hatte die Bundesanwaltschaft daraufhin aufgefordert, die Ermittlungen zu übernehmen. Am Montag gab auch die ehemalige Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth an, eine Morddrohung erhalten zu haben, die vor antisemitischen Beleidigungen strotze und private, bislang unbekannte Informationen enthalte.

Ein Sprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft sprach angesichts der Drohmail-Serie am Montag von einem „sehr dynamischen Geschehen“. Viele Personen würden Mails bekommen. Es sei aber noch lange nicht geklärt, ob es sich um denselben Absender handele.