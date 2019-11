Rede auf Parteitag : Gauland wirbt für Koalitionen mit der CDU

Zum Beginn des Parteitags hat AfD-Chef Alexander Gauland die Partei darauf eingeschworen, in Zukunft Regierungsverantwortung anzustreben und dabei eine Koalition mit der CDU einzugehen. Man könne nicht damit rechnen, dass die CDU ganz zerfalle. „Wenn Grüne, Rote und Dunkelrote zusammengehen, dann wird eine geschwächte CDU nur noch eine Option haben: uns!“

Der Brief des AfD-Landeschefs Björn Höcke an den dortigen CDU-Vorsitzenden Mike Mohring mit dem Angebot einer Tolerierung sei deshalb „ein kluger Eröffnungsschachzug“ gewesen, verteidigte Gauland die in der Partei umstrittene Taktik. Er habe die Hoffnung, dass viele in der Union, die unter Kanzlerin Merkel leiden würden, sich nach dem Ende der Ära Merkel wieder für einen national orientierten Kurs entscheiden würden.

Gauland sagte, dass mit seinem geplanten Abschied vom Parteivorsitz ein „teilweiser Generationswechsel“ vollzogen werden solle. Das würde nach seinen Worten auch bedeuten, dass die AfD erwachsen wird. Sein beabsichtigter Rückzug vom Parteivorsitz geschehe „in Freundschaft“. Niemand müsse befürchten, dass er zukünftig sagen werde, das sei nicht mehr seine Partei, weil sie zu rechts geworden sei. „Die Partei ist genau richtig, und ihr seid richtig“, sagte Gauland unter dem Applaus der rund 600 Delegierten.

„Wir stürmen keine Bastille“

Er rief die Partei dazu auf, weiter auf den Weg demokratischer Wahlen zu setzen, um sich als politische Kraft durchzusetzen. Manche träumten von einer „kleinen sozialrevolutionären Partei“, doch dieser Traum sei irreal. Die Deutschen seien nicht gut, wenn es um Revolutionen gehe. „Wir stürmen keine Bastille“, sagte Gauland. Die AfD müsse bei Wahlen so stark werden, dass es nicht mehr möglich sei, sie von der Gestaltung des Landes auszuschließen.

Die große Mehrheit der Eliten in Deutschland fürchteten die AfD, sie hätten deshalb auch den Verfassungsschutz als „Büttel“ gegen sie eingesetzt. Letztlich entscheide aber das Bundesverfassungsgericht, ob Opposition gegen eine falsche Regierungspolitik verfassungswidrig sei. Gauland zeigte sich überzeugt, dass eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz als verfassungswidrig bewertet würde. „Noch gibt es Richter in Karlsruhe, und ich bin sicher, dass wir diesen Kampf gewinnen werden“, sagte Gauland.