Gauland über Bürgerlichkeit : „Ich kann ja nichts dafür, wenn einige Leute spinnen“

Herr Gauland, Sie haben Björn Höcke und Ihre Partei, die AfD, als „bürgerlich“ bezeichnet. Als eine MDR-Moderatorin das kürzlich tat, hieß es vom Sender, das sei ein Versprecher gewesen. War es das bei Ihnen auch?

Nein, ich habe schon immer gesagt, dass wir eine bürgerliche Partei sind.

Was bedeutet der Begriff für Sie?

Er hat eine lange Geschichte. Heute bedeutet er, dass man den Nationalstaat – wie schon Ralf Dahrendorf sagte – für den Resonanzboden von Freiheit, Recht und Demokratie hält. Dass man nicht den Versuch macht, auf übernationale Konstrukte auszuweichen. Dass man die Eigentumsordnung und die rechtliche Grundordnung respektiert. Dass man nicht auf die Idee kommt, mit einer Ökodiktatur die individuelle Mobilität einzuschränken. Dass man nicht auf die Idee kommt, Wohnungsbaugesellschaften zu enteignen. Das sind alles unbürgerliche Dinge.

Stimmen Sie zu, dass der Gegner des Bürgerlichen, des Konservativen immer der Radikale, der Revolutionär sein muss?

Ja. Das ist das Gegensatzpaar: Das Revolutionäre, das Utopische, das Nicht-Skeptische, das die-Gesellschaft-verändern-wollen, das halte ich für nicht bürgerlich.

Dann können Sie nach Ihrem eigenen Maßstab kein Bürgerlicher sein, weil Sie eine „friedliche Revolution“ gegen das „politische System“ gefordert haben.

Das glaube ich nicht. Ich habe nicht eine Revolution gegen die Grundordnung in diesem Lande gefordert, sondern ich habe mit „System“ die Merkelsche Politik gemeint.

Sie haben 1991 ein Buch mit dem Titel „Was ist Konservativismus?“ veröffentlicht. Darin bemängelten Sie, dass der Konservativismus in Deutschland nach 1870 eine „unheilige Allianz“ mit dem Nationalismus eingegangen sei, die letztlich in der Harzburger Front und dem Bündnis mit den Nationalsozialisten endete. Gehen Sie heute nicht die gleiche unheilige Allianz mit dem Nationalismus ein?

Nein. Das ist etwas völlig anderes. Die Nationalkonservativen in der Weimarer Republik waren keine Bürgerlichen. Sie haben den Fehler gemacht, dass sie sich mit revolutionären Kräften verbündet haben. Es gab natürlich in der Weimarer Republik bürgerliche Parteien, die in keiner Weise mit den Nazis paktiert haben, denken Sie an die Deutsche Demokratische Partei oder an die Deutsche Volkspartei.

Geht man nach Ihrem 2002 erschienen Buch „Anleitung zum Konservativsein“ ähnelt die AfD eher den Nationalkonservativen der Weimarer Republik. Die beschreiben Sie als „antibürgerlich, antiindividualistisch, antiwestlich und antizivilisatorisch“. Ist das nicht eine sehr treffende Beschreibung für den radikalen AfD-Flügel heute, in dem vom Umsturz geträumt wird, von der Volksgemeinschaft und von der Russland-Nähe, und in dessen Chatgruppen ein unflätiger, unzivilisierter Ton herrscht?

Nein. Wir mögen in der Partei unterschiedliche Strömungen haben. Es mag der Höckesche Teil des Flügels, sagen wir, stärker nationalkonservativ geprägt sein. Aber ich kann nicht finden, dass Höcke nicht bürgerlich ist. Er kommt aus einem bürgerlichen Elternhaus und hat den bürgerlichen Beruf des Lehrers ergriffen. Man kann der Meinung sein, dass manche Positionen von Höcke stärker an einer nationalen Gemeinschaft als am bürgerlichen Segment orientiert sind. Aber man kann nicht sagen, dass die AfD im Ganzen eine nicht-bürgerliche Partei ist.

Immerhin hat ein früherer AfD-Bundesvorstand, dem Sie auch angehörten, Höcke mit Hitler verglichen. Sie haben diesen Vergleich damals abgelehnt, aber er wurde von anderen befürwortet.

Das waren keine AfD-Politiker, die das formuliert haben. Das hat ein Rechtsanwalt geschrieben und die, die Höckes Parteiausschluss wollten, haben es leider zwangsläufig unterstützt. Daraus können Sie aber keine Schlüsse ziehen, ob Herr Höcke bürgerlich ist oder nicht.

Wer jemanden mit Hitler vergleicht, verdächtigt ihn jedenfalls nicht der Bürgerlichkeit. Beim Verfassungsschutz steht Höckes Parteiflügel außerdem unter Extremismusverdacht. Das ist auch nicht sonderlich bürgerlich – oder?

Ich kann den Verfassungsschutz nicht mehr als Maßstab akzeptieren. Der Verfassungsschutz macht sich zum Instrument einer politischen Mehrheit und versucht uns zu schaden.

Was ist mit inhaltlichen Überschneidungen mit Rechtsextremen? In Ihrem Buch zitieren Sie Joseph Goebbels, der 1932 Reichskanzler Franz von Papen im Radio hört und in sein Tagebuch schreibt: „Eine Rede, die von A bis Z aus unserem Gedankengut stammt.“ Zu mir haben NPD-Politiker genau das Gleiche über Ihre Reden gesagt und über die AfD: Die kopieren unsere Positionen.