Ruf als „Westpartei“ : Die CDU braucht eine Strategie für Ostdeutschland

Als ich 1998 Mitglied der CDU wurde, haftete ihr in Brandenburg das Image einer westdeutschen Partei an. Zwar war es ihr in den Freistaaten Thüringen und Sachsen nach der Wiedervereinigung besser gelungen, an landsmannschaftliche Identitäten anzuknüpfen. Womit sich aber ausgerechnet die Partei der Einheit in ganz Ostdeutschland bis heute schwertut, ist der Umgang mit den Erfahrungen der DDR-Zeit und des Transformationsprozesses.

Mit dem Verweis auf die ostdeutsche Kanzlerin konnte die Union lange von dieser Leerstelle ablenken. Der nächste Parteivorsitzende wird voraussichtlich aus Nordrhein-Westfalen kommen, und soweit ersichtlich wird auch keiner seiner Stellvertreter einem Landesverband der neuen Bundesländer angehören. Mag die Anzahl der Delegierten und damit der Einfluss der ostdeutschen Landesverbände auf den Parteitag gering sein, für den Ausgang der Bundestagswahl sind die neuen Länder jedoch nicht zu unterschätzen.