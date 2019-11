Integrationspolitik : Mit Stolz für dieses Land

Warum gelingt es Einwanderern in Amerika eher als bei uns, stolz auf ihre neue Heimat zu sein? In ihrem Gastbeitrag fordert die CDU-Politikerin Serap Güler, bei der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte mehr auf Symbole zu setzen.

„Proud American“ steht auf den Flyern der amerikanischen Ausländerbehörde, die damit für die amerikanische Staatsbürgerschaft wirbt. Zwei Worte, die es in sich haben – und die es schaffen, die deutsche, von Strukturen, aber kaum von Symbolen geprägte Integrationspolitik in den Schatten zu stellen. Zwei Worte, die zeigen, dass wir auch gesellschaftlich einiges von den Vereinigten Staaten lernen können. Etwa mutiger zu sein und zu verinnerlichen, was für viele Amerikaner – trotz der Politik des derzeitigen Präsidenten – noch immer selbstverständlich ist: ein Einwanderungsland zu sein.

Deutsche haben die Gewohnheit, erst einmal zurückhaltend an eine neue Herausforderung heranzugehen. So auch bei der Integration. Nach einem langen Schlummerschlaf, nach jahrzehntelanger Realitätsverweigerung in puncto Einwanderungsland, gab es um das Jahr 2005 endlich ein Erwachen. Es wurden Strukturen geschaffen, die viele Versäumnisse beseitigen sollten. Mit ihnen kann man heute in einem klassischen Einwanderungsland wie den Vereinigten Staaten durchaus Eindruck machen.