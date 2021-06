Gastbeitrag von Horst Seehofer : Wir gemeinsam sind der Staat

Aktualisiert am

Mein Dank geht an die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. In der Pandemie haben sie abermals gezeigt, wie leistungsstark sie sind. Und ich appelliere an uns alle als Teil dieses Staates: Wir brauchen ein neues Wir-Gefühl! Ein Gastbeitrag.

Bekenntnis zu einem modernen Patriotismus: Die deutsche Flagge weht vor dem Bundesinnenministerium in Berlin Bild: dpa

In diesen Tagen haben wir den von den Vereinten Nationen ins Leben gerufenen Tag des öffentlichen Dienstes begangen. Deutschland wird weltweit um seinen öffentlichen Dienst beneidet. Nur im eigenen Land wird die Qualität des öffentlichen Dienstes oft geringgeschätzt. Mein Dank gilt daher den rund 4,9 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Deutschland.

Die Pandemie hat abermals gezeigt, wie motiviert und leistungsstark die Beschäftigten der Verwaltung sind. Sie sind da und sie sind gut. Viele haben über Monate hinweg an der Belastungsgrenze gearbeitet. Mangelnde Motivation oder fehlende Leistungsbereitschaft habe ich nie erlebt. Sofern Hindernisse bestanden, waren diese eher auf mangelnde Ausstattung zurückzuführen. Der Dank war überschaubar, Erwartung und Kritik hingegen übermäßig groß. Sie meinen, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes seien reine Servicekräfte zur Befriedigung individuellen Anspruchsdenkens.

Der öffentliche Dienst leistet aber Dienst am Gemeinwohl. Er lässt sich auch nicht auf die Auszahlung des Arbeitslosengeldes oder die Aushändigung des Personalausweises reduzieren. Er ist vielmehr Rückgrat des Staates, das sein Überleben in Ausnahmesituationen garantiert. Die Wiedervereinigung, die Banken- und Wirtschaftskrise, die Migrationskrise, die Corona-Pandemie – dies alles hätten wir ohne den öffentlichen Dienst nicht so gemeistert, wie wir es gemeistert haben.

Mehr Personal und Geld

Ohne den öffentlichen Dienst kann der Staat aber auch nicht einer seiner Hauptaufgaben nachkommen: dem Erhalt gemeinsamen öffentlichen Lebens. Tradition, Heimat, Sprache und Geschichte verbinden und lassen Menschen Wurzeln schlagen. Sie wirken Entwurzelung, Vereinzelung und der Auflösung der Bindung zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft entgegen. Der Staat lebt vom sozialen Kapital der Gemeinschaft seiner Bürgerinnen und Bürger und von ihrer Loyalität zu den Grundwerten der Rechtsordnung.

Im Gegenzug gewährleistet er Schutz, Stabilität und Sicherheit. Hierfür bedarf es aber des öffentlichen Dienstes. Das Vertrauen der Bürger und ihre Loyalität bleiben nur so lange bestehen, wie der Staat leistungsfähig ist. Und das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Rechtsstaatlichkeit staatlichen Handelns ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. So sind Verfassung und Heimat einerseits und öffentlicher Dienst andererseits zwei sich ergänzende Stabilitätsanker für unser Land.

Daher möchte ich den Dank an die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verbinden mit einem Appell an uns alle als Teil dieses Staates: Wir brauchen ein neues Wir-Gefühl in diesem Land! Wir brauchen Zusammenhalt mehr denn je! Wir brauchen einen modernen Patriotismus!

Damit der öffentliche Dienst leisten kann, muss er personell und finanziell gut ausgestattet sein. Mir erklärt es sich nicht, warum Einzelne, die die teilweise mangelnde Ausstattung der Verwaltung während der Pandemie berechtigterweise angeprangert haben, nun die Strukturen des öffentlichen Dienstes revolutionieren wollen. Die Strukturen haben sich bewährt.

Daher möchte ich den Dank an die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verbinden mit einem Appell an die Verantwortlichen der nächsten Jahre, sich des Wertes der öffentlichen Verwaltung bewusst zu sein. Aufgrund der demographischen Entwicklung werden wir schon bald Schwierigkeiten bekommen, gute Kräfte für die öffentliche Verwaltung zu gewinnen. Deshalb ist es brandgefährlich, den öffentlichen Bereich schlechtzureden.

Die teilweise berechtigten Rufe nach Reformen des öffentlichen Dienstes, mal lauter, mal leiser, sind so alt wie der öffentliche Dienst selbst. Witze über „die faulen Beamten“ gehören anscheinend auch zum Kulturerbe dieses Landes. Wer im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, weiß hiermit umzugehen. Doch ich beobachte mit großer Sorge, dass die Anfeindungen gegenüber den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in den letzten Jahren immer mehr zunehmen und über bloße Witzeleien hinausgehen – bis hin zu körperlichen Angriffen. In der Pandemie hat sich dieses Phänomen noch verstärkt. Das ist unerträglich! Menschen, die sich in der Kommunalverwaltung, im Polizeidienst, als Lehrer oder im Krankenhaus für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen, verdienen nicht nur unsere Anerkennung, sondern auch unseren besonderen Schutz.

Mehr zum Thema 1/

Daher möchte ich den Dank an die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verbinden mit der Bitte an alle Menschen in diesem Land, ihnen den Rücken zu stärken und sie gegen Angriffe zu verteidigen.

In der Pandemie hat der öffentliche Dienst abermals bewiesen, dass er verlässlich und krisenfest ist. Die Menschen in unserem Land können sich auf den öffentlichen Dienst verlassen. Und weil das so ist, sind wir auch gemeinsam erfolgreich. Weder einzelne Personen noch einzelne Branchen dieses Staates können Probleme alleine lösen. Das können wir nur gemeinsam. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes werden hierfür weiterhin ihren Beitrag leisten. Das verspreche ich Ihnen.