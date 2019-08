Aktualisiert am

100 Jahre Weimarer Verfassung :

100 Jahre Weimarer Verfassung : Entschlossener gegen Antidemokraten vorgehen!

An diesem Mittwoch vor 100 Jahren trat die Weimarer Reichsverfassung in Kraft.

Für lange Zeit herrschte in der Bundesrepublik Deutschland die Überzeugung, dass die Weimarer Republik an ihrer Verfassung und deren „Konstruktionsfehlern“ gescheitert sei. Doch diese vermeintliche Gewissheit – oft mit dem Bonmot „Bonn ist nicht Weimar“ umschrieben – war ein Irrglauben. Die Weimarer Reichsverfassung war fortschrittlich und wirkt bis heute.

Zu den Errungenschaften, die sich die junge Republik gab, gehören die parlamentarisch-demokratische Republik an sich, aber auch das Frauenwahlrecht. Es ist daher falsch, die Weimarer Reichsverfassung nur von ihrem Ende, also ihrem Scheitern, her zu beurteilen.