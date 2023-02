Ein Leserbriefschreiber rechnete jüngst vor, der Leopard 2 sei ein „wahrer fossiler Weltklimakiller“, überdies würde seine Lieferung an die Ukraine die rote Linie zum dritten Weltkrieg überschreiten, „an dessen Ende wir uns über den Kampf ge­gen den Klimawandel wirklich keine Gedanken mehr machen müssen“. Das müsste man in einem russisch be­herrschten Europa auch nicht mehr: Putin hat sich noch nie ums Klima gesorgt und setzt stattdessen gerade an, eine Nation von der europäischen Landkarte auszuradieren. Und damit wird er sich seinem eigenen Bekunden nach nicht begnügen.

Dass man entweder das Klima schützen oder einen Angriffs- und Vernichtungskrieg beenden soll, ist eine falsche Alternative. Und dass man der Bundes- und Landesregierung und darin besonders den Grünen an­lastet, die Klimaziele zu verraten, ist ungerecht; für die verlängerte Laufzeit von Kohle- und Atomkraftwerken ist letztlich ebenso der Energiekrieg Russlands verantwortlich. Auch dass er damit ungewollt die Energiewende in Europa beschleunigt, sollte bekannt sein, deren treibende Kraft die europäischen Grünen sind. An Gründen, für die Einhaltung der Klimaziele auf die Straße zu gehen und daran am besten auch individuell zu arbeiten, mangelt es gleichwohl nicht. Ebenso wenig aber daran, sich für die Freiheit der Ukraine einzusetzen, was nach Lage der Dinge nur so zu erreichen ist: Frieden schaffen mit Waffen. Die alte Friedensbewegung ist tot, es lebe die neue.