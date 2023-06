Sowohl CDU als auch SPD begreifen sich als Parteien der Mitte. Aber auch die AfD behauptet, sie repräsentiere die Mitte der Gesellschaft. Was also ist die Mitte? Ein Gastbeitrag.

Landesparteitag der AfD in Hessen am 5. Mai in Königstein Bild: dpa

Was ist „die Mitte“? „Einfach“ lässt sich zum Beispiel nach den meisten Berechnungen der Ort Niederdorla im westlichen Thüringen als die Mitte Deutschlands bestimmen; auch lässt sich ein Stück glatter Kuchen in der Mitte durchschneiden.

Geht es jedoch um die politische und soziale Ebene der Mitte wird es schwieriger: Eine wesentliche Rolle spielt die Perspektive des Beobachters wie auch die des Wissenschaftlers. Die zeitliche Dimension der Betrachtung und Einordnung variiert; es handelt sich insofern nicht um eine statische Größe.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass es eine Mitte der Gesellschaft politisch und sozial immer schon gegeben hat, sei es in der Antike oder im Mittelalter. In der neueren Geschichte spielt die Mitte eine ambivalente Rolle. In der Weimarer Republik beispielsweise konnten und wollten die Parteien der Mitte den Aufstieg der NSDAP nicht verhindern, im Gegenteil: Zusammen mit Teilen der Großindustrie und einflussreichen Verlegern ermöglichten sie die Machtübergabe an die Nationalsozialisten.