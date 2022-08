Besuch der Turbine in Mülheim : Scholz’ Eingriff in den Informationskrieg mit Moskau

Bundeskanzler Olaf Scholz hat ein Geheimnis gelüftet: Mit dem ihm eigenen Lächeln steht er am Mittwochmorgen in einer Werkshalle in Mühlheim an der Ruhr vor einem Gerät, das einem Raketentriebwerk ähnelt und auf einem gelben Transportschlitten ruht.

Es ist jene Gasturbine, die dem russischen Gasproduzenten Gazprom seit vielen Wochen als Begründung dafür dient, die zugesagten Gasliefermengen durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland drastisch zu verringern. Die Turbine war vom deutschen Unternehmen Siemens Energy zur Wartung nach Kanada gebracht worden, der Rücktransport wurde zunächst durch kanadische Sanktionsbestimmungen aufgehalten.

Auf Bitten der deutschen ­Re­gierung gaben die Kanadier dann den Transport nach Deutschland frei, wo sie Mitte Juli eintraf. Außenministerin Annalena Baerbock überbrachte am Mittwoch persönlich in Montreal den Dank der Deutschen, Kanzler Scholz bekräftigte kurz danach, bald selbst das Land besuchen zu wollen.

Enthüllungsaktion gegen russische Irreführung

Noch am Montag hatte die Bundesregierung kundgetan, die Turbine könne nun unverzüglich zurück an ihren russischen Einsatzort geschafft werden, „wenn Russland und Gazprom das wollen“. Doch der Ort der deutschen Zwischenlagerung sollte aus Gründen der Sicherheit nicht genannt werden. Später hieß es, das deutsche Wartungsunternehmen habe um diese Diskretion gebeten.

Doch zwei Tage später ist man offenkundig zum Schluss gekommen, dass gegen russische Irreführungen nur Enthüllungsaktionen helfen. Also hat der Bundeskanzler sich aufgemacht ins Ruhrgebiet und Fernsehkameras, Fotografen und Journalisten gleich mitgenommen.

Und tatsächlich: Die Turbine ist vorhanden in der Mühlheimer Halle und sieht einigermaßen gut überholt aus. Der Vorstandschef von Siemens Energy beteuert, das Ge­rät sei lieferfertig und könne die Halle verlassen, sobald Gazprom präzise mitteile, wo es übergeben werden solle.

Doch der russische Pipelinebetreiber hat es offenkundig nicht so eilig mit dem Empfang der Turbine. Nun gibt es Forderungen, die deutsche Seite müsse schriftlich dokumentieren, dass es keine deutschen oder europäischen Sanktionen ge­gen einen Rücktransport der Turbine gebe. Die Bundesregierung reagiert darauf mit dem Argument, für das Verlangen nach einer solchen Dokumentation gebe es we­der sachliche noch technische Gründe – schließlich seien die russischen Gaslieferungen ja weder von Deutschland noch von der EU sanktioniert. Ein Regierungssprecher sagt: „Es braucht diese Dokumentation nicht“.

Nach anderen deutschen Aussagen braucht es eigentlich auch die Turbine auf dem Mühlheimer Transportschlitten nicht, um das Liefervolumen des russischen Gases durch Nord Stream 1, das gegenwärtig nur 20 Prozent der Volllast beträgt, wieder zu erhöhen. Das Wirtschaftsministerium verweist darauf, die Turbine sei ohnehin bloß ein Ersatzgerät, sie werde gar nicht benötigt, um den Lieferdruck in der Pipeline zu erzeugen. Und der Vorstandschef von Siemens Energy gibt an, in der Verdichterstation der Pipeline im russischen Portowaja stünden sechs Turbinen des Mühlheimer Typs, ge­genwärtig sei davon nur eine in Betrieb.

Schröder unterläuft die Linie der Regierung

Noch eine zweite Absicht steckt hinter dem russischen „Bluff“, wie Scholz die ar­gumentative Fallenstellerei von Gazprom nannte. Es ist der Versuch, die be­triebsbereite Parallelpipeline Nord Stream 2, der die deutsche Regierung nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Genehmigung versagt hat, doch noch zum Laufen zu bringen.

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) brachte gegenüber der Zeitschrift „Stern“ die In­betriebnahme der zweiten Pipeline ins Ge­spräch. Darüber habe er nach eigenen An­gaben bei seinem Moskaubesuch vor wenigen Tagen mit dem russischen Präsidenten verhandelt. Das sei die „einfachste Lö­sung“.

Er unterlief damit die Position der aktuellen Bundesregierung, die den Stopp der Pipeline ausdrücklich als Reaktion ge­gen Putins Angriff verstanden wissen will. Schröder lehnte es abermals ab, sich vom russischen Präsidenten zu distanzieren.

Der aktuelle Bundeskanzler will am Mittwoch den Namen Schröder nicht nennen, aber er geht auf den Sachverhalt ein: Der Genehmigungsprozess für Nord Stream 2 sei „aus guten Gründen“ beendet worden; es gebe für Gazprom „genügend Kapazitäten“ bei Nord Stream 1 und anderen Gasleitungen, um seine Lieferpflichten zu erfüllen.

Scholz hält außerdem längere Laufzeiten der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland für möglich, verwies angesichts der Gaskrise allerdings darauf, dass diese lediglich für die Stromproduktion relevant seien. „Aber trotzdem kann das Sinn ma­chen, denn der Ausbaustand, was die erneuerbaren Energien betrifft, ist in den einzelnen Ländern in Deutschland sehr unterschiedlich.“