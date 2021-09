Einigung zu Ganztagsbetreuung : „Ein riesiger Schritt, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können“

Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den Kompromiss des Vermittlungsausschusses von Bundesrat und Bundestag zur Ganztagsbetreuung in der Grundschule gelobt. Sie sprach von einem guten Tag für die Familien in Deutschland. Der Ganztagsanspruch im Grundschulalter sei „eine ganz wichtige Weichenstellung für mehr Bildungsgerechtigkeit und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, erklärte Lambrecht. Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangeboten sorgten dafür, „dass alle Kinder gute Chancen haben, unabhängig von ihrer Herkunft und dem Geldbeutel ihrer Eltern“. Die Investitionen des Bundes für den neuen Rechtsanspruch beliefen sich auf bis zu 3,5 Milliarden Euro, so Lambrecht.

Lambrecht sagte weiter, mit dem Gesetz sorge man dafür, „dass alle Kinder gute Chancen haben, unabhängig von ihrer Herkunft und dem Geldbeutel ihrer Eltern“. Neben der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Fachkräftesicherung für Unternehmen, hatte die Koalition auch mit dem Argument der größeren Chancengerechtigkeit für den Ganztagsausbau geworben. Bei Kindern, die nach Schulschluss unbeaufsichtigt vor dem Fernseher säßen oder am Handy zockten, verschenke man deren Potenzial, hatte die ehemalige Familienministerin Franziska Giffey (ebenfalls SPD) gesagt.

Karliczek: Wichtige Weichenstellung

Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sprach von einem sehr guten Ergebnis für die Familien und Kinder in Deutschland. „Die Ganztagsbetreuung ist ein riesiger Schritt für die Eltern, um Familie und Beruf in Zukunft besser vereinbaren zu können“, sagte sie. „Vor allem aber entstehen neue Möglichkeiten, die Bildungschancen unserer Kinder zu verbessern.“ Denn schon im Grundschulalter würden wichtige Weichen dafür gestellt, wie sich ein Kind entwickele.

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hatte sich am Montagabend auf einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule geeinigt. Demnach soll vom Schuljahr 2026/27 an jedes Kind, das eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen, wie der Bundestag am späten Montagabend mitteilte. Mehrere ostdeutsche Bundesländer haben diesen Anspruch bereits verankert; die übrigen müssen nun nachziehen und neue Ganztagsplätze schaffen. Dem Kompromiss müssen Bundestag und Bundesrat noch zustimmen. Der Bundesrat soll bereits am Dienstag entscheiden, der Bundesrat noch im September.

Die Grünen-Politikerin Britta Haßelmann sagte, den Grünen sei wichtig gewesen, dass der Rechtsanspruch „nicht auf den letzten Metern“ vor der Bundestagswahl unter den Tisch falle.Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, betonte, Kinder und Familien hätten in den Monaten der Pandemie erhebliche Lasten getragen. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Rechtsanspruch auf Ganztagsplätze an Grundschulen sei ein Meilenstein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Nadine Schön (CDU) sagte: „Nach der Einführung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kita-Kinder schließen wir jetzt endlich die "Betreuungslücke", die vor allem zahlreiche Frauen in den westdeutschen Bundesländern mit der Einschulung ihrer Kinder in die berufliche Teilzeit zwingt."

Der Bundesrat hatte den Vermittlungsausschuss Ende Juni angerufen. Die Länder hatten eine Reihe von Änderungen an dem vom Bundestag am 11. Juni verabschiedeten Gesetz gefordert, die die Finanzierung der Ganztagsbetreuung betrafen. Der nun erzielte Kompromiss sieht unter anderem vor, dass Finanzhilfen des Bundes auch für die Erhaltung bereits bestehender Betreuungsplätze und nicht nur für die Schaffung neuer Plätze gewährt werden. Zudem beteiligt sich der Bund mit bis zu 70 statt 50 Prozent an den Investitionskosten. „Eine Schippe draufgelegt“, wie es hieß, wurde vor allem bei den laufenden Kosten für den Betrieb der Ganztagsplätze. Hier will Berlin die Länder nun langfristig mit 1,3 Milliarden Euro pro Jahr unterstützen. Das sind gut 300 Millionen mehr pro Jahr, als zuletzt zugesagt.

Ohne die Einigung in letzter Minute hätte das Gesetz, das als Ziel im Koalitionsvertrag von Union und SPD verankert war, von einem neuen Bundestag neu eingebracht und verhandelt werden müssen. Mit dem Kompromiss werde doch noch ein zentrales Vorhaben dieser Regierung realisiert, sagte Karliczek. Das sei ein „wichtiger Beitrag zur Modernisierung des Landes".