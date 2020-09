Wie wirksam sind Sanktionen? : „Jemanden in die Ecke zu drängen, das führt nicht zum Ziel“

Zweifelt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu Recht an der Wirksamkeit von Sanktionen gegen Russland? Kommt darauf an, sagt Politikwissenschaftler Sascha Lohmann im Gespräch.

Herr Lohmann, Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat am Montagabend für Verblüffung gesorgt. Bei „Hart aber fair“ zog er den Sinn von Sanktionen gegen Russland in Zweifel. Hat er Recht?

Das hängt davon ab, was er mit „Sinn“ gemeint hat. Wenn es darum geht, Verhalten in einer gewünschten Weise zu ändern, ist ihre Wirkung grundsätzlich gering. Aber mit ihnen lassen sich politische Botschaften senden und man kann sich mit ihrer Hilfe auch von verabscheuungswürdigen Taten distanzieren. Vom Giftanschlag auf Nawalnyj zum Beispiel.

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen viele andere Staaten Sanktionen verhängt. Offenkundig auch mit dem Segen von Altmaier. Wie passt das für Sie zusammen?

Ich denke, ihm geht es vor allem um den Versuch, das Verhalten von Regierungen wie der russischen zu beeinflussen. Der öffentlich erklärte Sinn und Zweck der europäischen Sanktionen gegen Russland war es ja, die Annexion der Krim 2014 und die Destabilisierung der Ostukraine rückgängig zu machen. Das hat nicht funktioniert. Zweifelsfrei wirksam waren sie darin, die Einigkeit der EU zu demonstrieren. Einen Abschreckungseffekt mit Blick auf weitere Schritte des Kremls lässt sich nur annehmen – aber nicht beweisen.

Die Sanktionen gegen Russland könnten also zumindest verhindert haben, dass heute russische Fallschirmjäger durch Kiew patrouillieren?

Ja, diese Abschreckungswirkung lässt sich vermuten. Aber empirisch sind solche Schlüsse immer äußert wackelig. Handlungswissen lässt sich daraus kaum ableiten, weil jeder Fall anders gelagert und dass Verhalten der Akteure auch von zahlreichen anderen Parametern beeinflusst wird. Vielleicht waren für den Kreml der Ölpreisverfall 2014 und der damit einhergehende Absturz des Rubelkurses ja am Ende viel eher ausschlaggebender dafür, in der Ukraine nicht noch weitere Geländegewinne anzustreben? Alle Patentrezepte für einen wirksamen Einsatz von Sanktionen sind mit großer Vorsicht zu genießen.

Gibt es für Sie einen perfekten Fall, wo Sanktionen nachweislich das Verhalten von Staaten verändert haben?

Nein, aber es gibt viele Fälle, wo Sanktionen zu nicht beabsichtigten Verhaltensänderungen von Regierungen, Eliten oder einzelnen Akteuren beigetragen haben. Dass ein Empfänger am Ende einfach nachgibt, kommt so gut wie nie vor. Sanktionen haben zudem meist eine Reihe von unerwünschten Nebenwirkungen. Regierungen nehmen diese als Sündenbock, lenken von eigenem Missmanagement ab. Sie können mit Verweis auf Sanktionen auch die eigene Bevölkerung um sich scharen oder die innere Opposition delegitimieren.

Ergeben Sanktionen dann überhaupt Sinn?

Ja, zur Bestrafung, wenn jemand gegen Normen verstößt oder etwa für die strategische Kommunikation gegenüber relevanten Dritten.

Es geht also darum, wie Herr Altmaier sagt, sich im Spiegel anschauen zu können …

… darum geht es auch. Aber man will zunächst einmal vermeiden, durch Nichtstun zum Komplizen zu werden.

Wenn ich Sie richtig verstehe wirken Sanktionen psychologisch also wie Bomben: Sie richten Schaden an. Wie groß der ist und ob Unschuldige in Mitleidenschaft gezogen werden, bleibt aber ziemlich offen. Lassen sich Sanktionen zu intelligenten Sanktionen schärfen?

Die EU versucht das heutzutage sogar überwiegend, indem sie einzelne Akteure statt ganzer Volkswirtschaften sanktioniert. Im Irak in den 90er Jahren hatte das nämlich zu unermesslichem Leid unter der Zivilbevölkerung geführt. Das Problem dabei ist nur: Wenn Sie volkswirtschaftlich systemrelevante Individuen mit Sanktionen belegen, ihre Konten einfrieren und sie mit Reise- und Transaktionsverboten belegen, dann führt das mitunter zu ähnlich schweren Folgeschäden. Banken etwa ziehen sich mitunter breitflächig aus einem ganzen Land zurück, schon wenn die Konten einzelner Akteure eingefroren werden. Denen ist das Risiko einfach zu groß, mit falschen Personen in Kontakt zu geraten. In Iran lässt sich das gut verfolgen. Am Ende investiert dann niemand mehr in so einem Land.

Wie sollten Regierungen Sanktionen dann einsetzen?

Wir müssen uns die Grenzen des Möglichen bewusstmachen. Meine Faustformel für den Einsatz von Sanktionen lautet: So wenig Schaden wie möglich, so viel Gesichtswahrung wie möglich. Denn am Ende muss es das Ziel sein, dass die Sanktionierten wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren. Beim Atomprogramm Irans hat das in der Vergangenheit funktioniert. Jemanden in die Ecke zu drängen und nur die komplette Kapitulation als Ausweg zu lassen, so wie Trump es momentan gegenüber Iran macht, das führt nicht zum Ziel.

Kehren wir nochmal zu Herrn Altmaier und seinem Auftritt zurück. Russland spielt sowohl im Falle der Vergiftung von Aleksej Nawalnyj als auch bei den Protesten in Belarus ein skrupelloses Spiel: Was würden Sie der Bundesregierung empfehlen?

Für einen Fall wie der Vergiftung Nawalnyjs gibt es seit 2018 ein EU-Sanktionsregime. Das sollte die Bundesregierung auf europäischer Ebene aktivieren. Aber ich wäre vorsichtig bei dem Versuch, das Verhalten des Kremls mit einem Baustopp bei Nord Stream 2 in eine gewünschte Richtung zu verändern. Dafür müsste man wohl weitaus schwerere Folterinstrumente hervorholen, die der russischen Volkswirtschaft sehr großen Schaden zufügen würden.