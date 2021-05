Keine Waffen für Kiew : Mehr Hohn als Hilfe

Putins hochgerüstete Verbündete in der Ostukraine: Militärparade in Donezk am Jahrestag des Sieges über Nazideutschland. Bild: Reuters

Es ist nicht leicht, in Deutschland ein Tabu zu finden, das noch nicht gebrochen wurde. Robert Habeck musste dafür sogar in die Ukraine fliegen. Der Tabubruch, den er dort beging, war aber selbst für die sonst vor keiner Grenzüberschreitung zurückschreckenden Grünen unerträglich. Ihr Parteivorsitzender verstieß gegen eines der wichtigsten Gebote der immer noch zutiefst pazifistisch gesinnten Partei: Du sollst keine Waffen in Krisen- oder gar Kriegsgebiete liefern.

Deswegen waren dann auch viele Grüne, darunter die Kanzlerkandidatin Baerbock, froh, dass Habeck „präzisiert“, „klargestellt“, „richtiggestellt“ habe, nicht einmal „Defensivwaffen“ gemeint zu haben, als er von „Waffen zur Verteidigung, zur Selbstverteidigung“ sprach, die man der von Russland angegriffenen und um ihre Freiheit kämpfenden Ukraine „schwer verwehren“ könne.

Das Geschwurbel von der komplexen Krise

Hat der Grünen-Vorsitzende also tatsächlich das „komplexe Krisenmanagement in der Region und die innere Situation in der Ukraine“ verkannt, wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich den „ehemaligen Landesumweltminister“ belehrte? Zweifellos sind auch in diesem Krieg Gut und Böse, Schuld und Unschuld, Ursache und Wirkung nicht immer ganz sauber zu trennen. Aber ein paar einfache Fakten, die oft genug mit dem Geschwurbel von der „komplexen Krise“ vernebelt werden (sollen), kann offensichtlich sogar ein ehemaliger Landesumweltminister erkennen.

Nicht die Ukraine hat völkerrechtswidrig einen Teil Russlands besetzt und annektiert, sondern Russland einen Teil der Ukraine. Nicht Kiew unterstützt Aufständische in Westrussland mit Geld, Waffen und Soldaten, sondern Moskau seine Söldner in der Ostukraine. Es war auch nicht Kiew, sondern der Kreml, der eine Invasionsarmee an der Grenze zum Nachbarland aufmarschieren ließ, natürlich nur zu Übungszwecken. Geübt wurde da aber nicht der Ablauf eines Kindergeburtstags.

Das kann man „komplexes Krisenmanagement“ nennen. Aber auch: Angriffskrieg, Erpressung, Würgegriff. Oder sollte Mützenich das Krisenmanagement des Westens gemeint haben, dessen bisheriger Höhepunkt das Abkommen von Minsk war? Mit dieser Vereinbarung wurde der Krieg im Osten der Ukraine immerhin eingedämmt.

Was Putin um jeden Preis verhindern will

Doch noch immer fallen ihm Soldaten und Zivilisten zum Opfer. Und noch immer verhindert Putins Feldzug eine gedeihliche politische und wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine. Denn das ist das Hauptzweck, den Putin mit dem Krieg im Nachbarland verfolgt: Vor den Toren seines Reiches darf keine prosperierende Demokratie entstehen, die die Untertanen des Kremlherrn auf dumme Gedanken bringen könnte. Das will Putin um jeden Preis verhindern, auch mit Waffengewalt.

In Deutschland aber gilt für alle Parteien: Gewalt ist kein Mittel der Politik. Auch der „Konflikt“ in der Ukraine sei militärisch nicht zu lösen. Bei einem Gegner, der diese Skrupel nicht hat und während der Okkupation der Krim sogar mit seinem Atomwaffenarsenal drohte, muss man es sich in der Tat dreimal überlegen, ob man auf der Eskalationsleiter mit nach oben steigt. Weil Deutschland aber auch weiter Geschäfte mit Moskau machen will – siehe Nord Stream 2 –, bleibt Berlin nur noch die Macht der Worte. Diese Asymmetrie in der Konfliktbereitschaft nutzt Putin bis zum Anschlag aus. Ein ehemaliger Bundeskanzler aber dient ihm weiter treu.

Zu noch größerem Hohn, von dem auch Habeck sprach, wird die Haltung des Westens, wenn der Überfallene mit dem Aggressor auf eine Stufe gestellt wird. Nichts anderes geschieht in der Debatte, ob der Ukraine wenigstens „Defensivwaffen“ geliefert werden dürften. Das ist ein unscharfer politischer Begriff. Selbst Verwundetentransporter und Nachtsichtgeräte lassen sich bei Offensiven einsetzen. Doch soll man wirklich glauben, die Ukraine würde die Nuklearmacht Russland überfallen, wenn Berlin Kiew Panzerabwehrraketen zur Verfügung stellte (wie den Peschmerga im Irak)? Die Ukraine, die 5000 Atomsprengköpfe an Russland übergeben hatte im Gegenzug zu einer internationalen Garantie für ihre territoriale Integrität, abgegeben auch von Moskau?

Diese Befürchtung ist schlicht Unsinn. Offenbar soll Kiew aber nicht einmal in die Lage versetzt werden, die Kontrolle über die eigenen Gebiete im Osten oder gar über die annektierte Krim zurückzugewinnen. Denn es steht zu befürchten, dass Moskau dann mit aller militärischen Macht zuschlagen würde. Da zieht auch und gerade die deutsche Politik die Friedhofsruhe à la Putin vor. Die hat jedenfalls von Berlin aus niemand zu stören, schon gar nicht ein ehemaliger Landesumweltminister.

Moskau bloß nicht provozieren!

Der hatte in der Ukraine zwar ebenfalls keinen nobelpreisverdächtigen Friedensplan aus dem Stahlhelm ziehen können. Aber eines hat Habeck immerhin begriffen: Wenn es die Linie des Westens bleibt, beim „komplexen Krisenmanagement“ Moskau bloß nicht zu „provozieren“ und ihm keinen Vorwand für weitere Aggressionen zu liefern, wovor jetzt wieder gewarnt wurde, dann wird Putin das geradezu als Einladung verstehen, auch in anderen „komplexen“ Fällen mit den schon bewährten Mitteln seine Herrschaftssphäre auszuweiten.